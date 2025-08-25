الدفاع المدني يقوم بتبريد الحرائق بريف حماة بعد إخمادها

قائمة الصور 1/4
من أجواء المباراة الودية بين ناديي الجهاد والطليعة في استاد إدلب البلدي
انتشار عناصر الأمن العام في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لتأمين الأسواق
بدء تفعيل إدارة الأمن العام في محافظة السويداء مع انتشار العناصر لحفظ الأمن وتعزيز استقرار المنطقة
حفل تكريم في بلدة حزانو بريف إدلب لعدد من حفظة القرآن الكريم في معهد عثمان بن عفان
أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الكبير بمحافظة طرطوس
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك