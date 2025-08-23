وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم

الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مؤسسة رؤيا ومجلس المدينة، تنفذ مشروعاً لإنارة عدد من شوارع المدينة بالطاقة الشمسية
إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع السويداء الكبير
مديرية الشؤون السياسية بدير الزور تنظم ندوة حوارية بعنوان “الرؤية السورية الدستورية للمرحلة الانتقالية”
50 شركة وفعالية سورية ودولية متخصصة في مجالات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة ضمن فعاليات المعرض العربي الأول للبناء بحلب
مجلس مدينة حلب يجري تقييماً لعمال البلديات والمجالس بأرياف المحافظة بهدف تحسين الأداء وبناء قاعدة بيانات لجميع العاملين
