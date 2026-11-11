قانونا الوقف والآداب العامة على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب

‏ ‏دمشق-سانا

‏أكد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب عدنان الخطيب، أن اللجنة تناقش مشروعي قانوني الوقف والآداب ‏العامة، لتحديث الأطر التشريعية بما يحصن الأملاك الوقفية ويطور دورها التنموي، وحماية القيم المجتمعية وصون كرامة الإنسان ‏وحرياته لترسيخ الهوية الوطنية.‏

‏وبيّن الخطيب في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعقد ورشات عمل مع وزارة الأوقاف لدراسة قانون الوقف للوصول إلى ‏مشروع قانون يحصن الأملاك الوقفية، ويرشد استثمارها، بما يعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع.‏

وأوضح الخطيب أن أهم البنود التي تجري دراستها تتعلق بنظارة الوقف وإتاحة الأوقاف العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ‏تهدف إلى حوكمة المؤسسة التنفيذية وتوحيد الإدارة المالية، وتطوير الاستثمار الوقفي، وصيغ التمويل وتعزيز الشفافية والمساءلة.‏

صون كرامة الإنسان وحرياته

وبما يخص قانون الآداب العامة، أكد الخطيب أن هناك توجهاً واضحاً للوصول إلى إطار قانوني يحمي قيم المجتمع وآدابه، ويصون ‏في الوقت نفسه كرامة الإنسان وحرياته، ويمنع التعسف في تطبيق القانون، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الفرق بين الحرية الشخصية، ‏والاختيارات الفردية، وبين الواجب الجماعي من صون الأماكن العامة والفضاء الرقمي، مما يخدش كرامة الناس أو يضر بالذوق العام.‏

وأضاف: الآداب العامة لدى المجتمع السوري، تنطلق من موروثه الثقافي والتاريخي، والفضائل التي يشترك فيها كل أطياف الشعب، ‏ما يعزز الهوية الوطنية التي تجمع الكلمة وتوحد الصف.‏

‏وأشار الخطيب إلى وجود تقاطعات واضحة ومهمة مع أكثر من 15 لجنة في المجلس، لدراسة مشاريع القوانين من جميع الجوانب، ‏بما يسهم في الوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة الوطنية العليا.‏

‏وكانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب بحثت خلال اجتماع عقدته مع وفد من وزارة الأوقاف، في شهر ‏تشرين الأول الماضي، تطوير الصيغ التشريعية التي تؤطر عمل الوزارة، وسبل التطوير التشريعي مع الجهات ذات الصلة.‏