اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب توضح تفاصيل عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

دمشق-سانا



قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة: إن غداً عند الساعة التاسعة صباحاً، يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً.

وأضاف نجمة في تصريح لـ سانا: إنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.

وأشار نجمة إلى أن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، لافتاً إلى أنه عند نهاية عملية الاقتراع يُفتَح صندوق الاقتراع بشكل علني أمام جميع وسائل الإعلام، ويبدأ فرز الأصوات، وبمجرد بدء الفرز تبدأ النتائج الأولية بالظهور على وسائل الإعلام.

وأوضح نجمة أن النتائج الأولية والأسماء الأولية ستُعرَض بعد صدورها من اللجنة العليا للانتخابات على لجان الطعون في حال وجود اعتراضات من أعضاء الهيئة الناخبة حول آلية التصويت أو الفرز، مؤكداً أن النتائج الرسمية تُعلَن من خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.