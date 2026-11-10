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مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب

IMG 20261110 165637 585 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب
جلسة لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب لمناقشة المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدالة الانتقالية، والأسباب الموجبة لإصداره-10-11-2026-سانا

دمشق-سانا

عقدت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب، برئاسة أسامة العساف رئيس اللجنة، اجتماعاً ‏لمناقشة المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدالة الانتقالية، والأسباب الموجبة لإصداره، وذلك في إطار ‏دراسة مضامين المشروع وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية.

IMG 20261110 165637 381 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب

وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول مناقشة الأحكام التي ينظمها ‏المشروع، وأهمية مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية، بما يسهم في إرساء ‏أسس العدالة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ سيادة ‏القانون.

تحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية

أوضح عضو لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب هشام الأفيوني، في تصريح لمراسلة ‏سانا، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خُصصت للاطلاع على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية ‏ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة، في إطار التحضير المبكر لدراسته تشريعياً.

IMG 20261110 165637 460 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب

وبيّن الأفيوني، أن اللجنة بادرت إلى دراسة المسودة ومناقشة مضامينها، بهدف تكوين رؤية أولية حول ‏المشروع، وتحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية التي تستدعي البحث والمراجعة.

الوصول إلى قانون متوازن وشامل

أشار عضو اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة على الاستعداد المسبق للتعامل مع ‏مشروع القانون فور إحالته رسمياً إلى المجلس، بما يسهم في تسريع إجراءات دراسته ومناقشته وإقراره ‏وفق الأصول التشريعية، دون الإخلال بمتطلبات الدراسة القانونية المتأنية وضمان جودة التشريع.

IMG 20261110 165636 779 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب

وأكد أن الهدف الأساسي للجنة هو الوصول إلى قانون متوازن وشامل، يحقق العدالة وينصف الضحايا ‏ويضمن حقوقهم، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وتعنى لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب، بالملفات المرتبطة بمعالجة آثار حقبة النظام ‏البائد وتعزيز السلم الأهلي ودعم مسارات المصالحة والعدالة.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ناقشت في شهر حزيران الماضي، مع عدد من أعضاء مجلس ‌‏الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، وعدداً من ‏القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، ‏والمساءلة، وجبر ‏الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين ‏نحو عدالة شاملة ‏وسيادة القانون‎.

IMG 20261110 165637 046 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب
IMG 20261110 165637 381 1 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب
IMG 20261110 165637 698 مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة نقاش اللجنة المختصة في مجلس الشعب
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