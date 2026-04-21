WSS1936 الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء للارتفاع تدريجياً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة هطولات مطرية خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة والوسطى والمرتفعات الجبلية في حين يميل الجو للاستقرار في باقي المناطق.

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والقلمون والجزيرة وبعض المناطق الجنوبية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبّات تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خاصة في المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/21
ريف دمشق-القلمون5/15
القنيطرة8/17
درعا9/21
السويداء6/16
حمص10/19
حماة9/22
اللاذقية15/22
طرطوس14/21
حلب9/19
إدلب10/19
دير الزور11/23
الرقة11/21
الحسكة9/20
