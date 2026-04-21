الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء للارتفاع تدريجياً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة هطولات مطرية خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة والوسطى والمرتفعات الجبلية في حين يميل الجو للاستقرار في باقي المناطق.

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والقلمون والجزيرة وبعض المناطق الجنوبية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبّات تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خاصة في المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: