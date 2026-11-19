برلين-سانا

تختلف مدة بقاء الفيروسات على الأسطح خارج جسم الإنسان وقدرتها على الاحتفاظ بإمكانية إحداث العدوى تبعاً لنوعها وطبيعة بنيتها والظروف البيئية المحيطة، إذ قد يستمر بعضها لساعات، فيما تتمكن أنواع أخرى من البقاء أياماً، ما يجعل نظافة اليدين من الوسائل المهمة للحد من انتقال العدوى عبر التلامس.

وذكر المعهد الاتحادي للصحة العامة في ألمانيا في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أن الفيروسات قد تنتقل عبر قطرات الرذاذ التي تخرج أثناء السعال أو العطس أو التحدث، كما يمكن أن تلتصق بالأشياء والأسطح وتنتقل عبر اليدين إلى الأغشية المخاطية للأنف أو الفم أو العينين، مشيراً إلى أن مدة بقائها تختلف بحسب نوع الفيروس وبنيته والظروف المحيطة.

وتختلف قدرة الفيروسات على البقاء على الأسطح تبعاً لبنيتها، إذ تتميز الفيروسات غير المغلفة بمقاومة أكبر للعوامل البيئية مقارنة بالفيروسات المغلفة التي تحيط بها طبقة دهنية، ما يجعل الأخيرة أكثر عرضة للتأثر بالظروف المحيطة.

وتؤثر عوامل أخرى في مدة بقاء الفيروسات، من بينها درجة الحرارة، إذ قد تساعد درجات الحرارة المنخفضة على إطالة فترة بقائها محتفظة بقدرتها على إحداث العدوى، فيما تتراجع هذه القدرة لدى بعض الفيروسات في الظروف الأكثر دفئاً.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يمكن لفيروسات الإنفلونزا البقاء على الأسطح لعدة ساعات، بينما أظهرت دراسات على أنواع معينة من فيروسات كورونا إمكانية استمرارها على بعض الأسطح لعدة أيام، وقد تصل في ظروف محددة إلى تسعة أيام.

ويؤكد الخبراء أن غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون يعد من الإجراءات المهمة للحد من انتقال العدوى عبر التلامس، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير نظيفة.