برازيليا-سانا

يرتبط استخدام الهواتف المحمولة وألعاب الفيديو بمستويات متفاوتة من الأداء في المهام الذهنية لدى المراهقين، ولا سيما تلك التي تتطلب التركيز وتجاهل المشتتات والتحكم في الاستجابات، وفق دراسة علمية حديثة.

وذكرت الدراسة المنشورة اليوم الخميس في مجلة «Scientific Reports» العلمية، والتي أجراها باحثون من جامعتي لوندرينا في البرازيل وبورتو في البرتغال بالتعاون مع مؤسسات بحثية في تشيلي، أن أنماط استخدام الأجهزة الرقمية قد ترتبط بأداء المراهقين في بعض اختبارات الانتباه والتحكم المعرفي.

وأظهرت النتائج أن زيادة استخدام الهواتف المحمولة ارتبطت بأداء أقل دقة في بعض الاختبارات التي تتطلب التركيز ومقاومة المشتتات، في حين ارتبطت ممارسة ألعاب الفيديو بمؤشرات أداء أفضل في بعض المهام التي تتطلب التحكم في الاستجابات والتعامل مع المعلومات المتعارضة.

واستخدم الباحثون اختبار «ستروب» لتقييم القدرات المعرفية، وهو اختبار يعتمد على عرض كلمات مكتوبة بألوان تختلف عن معانيها، ويُطلب من المشاركين تحديد لون الكتابة بدلاً من قراءة الكلمة، بهدف قياس القدرة على تجاهل المعلومات غير المرتبطة بالمهمة والتركيز على المطلوب.

وشملت الدراسة أيضاً قياس مستويات بروتين «عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ» (BDNF)، الذي يؤدي دوراً مهماً في نمو الخلايا العصبية ودعم الاتصالات بينها، ولم تظهر النتائج ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بين مستوياته وأنماط استخدام الشاشات.

وتسهم هذه النتائج في فهم العلاقة بين الأنشطة الرقمية والقدرات المعرفية خلال مرحلة المراهقة، وتسلط الضوء على أهمية دراسة طبيعة استخدام الأجهزة الإلكترونية وتأثيراتها المحتملة في الانتباه والتركيز والتحكم الذهني.