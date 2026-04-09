السلطات الصحية الأمريكية تمدد التطعيم مع تزايد نشاط فيروس RSV

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، استمرار انتشار فيروس الجهاز التنفسي المخلوي بمعدلات أعلى من المعتاد، ما دفع عدداً من الولايات إلى تمديد فترة التطعيم حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهرت بيانات فيدرالية ارتفاع نسبة إيجابية الاختبارات إلى 7.5 بالمئة مقارنة بـ 5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على زيادة نشاط الفيروس خلال هذا الوقت من العام.

وبيّنت بيانات مراقبة مياه الصرف الصحي أن نحو نصف الولايات تسجل مستويات متوسطة من انتشار الفيروس، مع تركز الحالات في مناطق الغرب الأوسط والسهول الشمالية.

وأشار المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور روبرت هوبكنز، إلى أن موسم الفيروس تأخر هذا العام وامتد إلى فصل الربيع، لافتاً إلى أن النشاط المرتفع قد يستمر حتى شهر نيسان في بعض المناطق، رغم تراجع الضغط على النظام الصحي وانخفاض زيارات الطوارئ وحالات الاستشفاء.

وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) هو فيروس شائع يُصيب الجهاز التنفسي، خصوصًا الأنف والرئتين، ويُعد من الأسباب الرئيسية لالتهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال الصغار، لكنه يمكن أن يُصيب البالغين أيضاً.