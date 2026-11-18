بكين-سانا

يطور باحثون ومهندسون صينيون حلولاً معمارية مستدامة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في المدن، من خلال استخدام الروبوتات لتفكيك المباني وإعادة توظيف مكوناتها، والاستفادة من حركة الهواء الطبيعي في تبريد المنشآت.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية «سي جي تي إن» في تقرير بثته أمس الثلاثاء، أن باحثين في معهد الموائل البشرية المستقبلية التابع لكلية الدراسات العليا الدولية بجامعة تسينغهوا الصينية، يعملون على تطوير تصاميم تتيح للروبوتات تفكيك المباني بطريقة تسمح باستعادة موادها وإعادة استخدامها، فيما اختبر مهندسون في مدينة غوانغتشو نموذجاً لتبريد ناطحة سحاب مخصصة للابتكار التقني، بالاعتماد على نسائم الأنهار وفتحات التهوية الطبيعية.

وأوضح البروفيسور بيتر راسل من جامعة تسينغهوا، أن هذه التجارب تهدف إلى الحد من الاعتماد على عمليات الهدم التقليدية وأنظمة التكييف، وتقليل الأثر البيئي للمباني على امتداد دورة حياتها، بما يسهم في إطالة عمر المواد، والحد من النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتأتي هذه الابتكارات في ظل تزايد التحديات البيئية المرتبطة بالتوسع العمراني، إذ تشغل المدن نحو ثلاثة بالمئة من مساحة اليابسة، لكنها تسهم بنحو 75 بالمئة من الانبعاثات الكربونية العالمية، ما يبرز أهمية تطوير حلول معمارية أكثر استدامة، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.