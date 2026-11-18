موسكو-سانا

طور باحثون روس لقاحاً جديداً يستهدف سلالات متعددة من فيروس كورونا المستجد، في محاولة لتوسيع نطاق الحماية المناعية، وتعزيز القدرة على مواجهة المتحورات المختلفة للفيروس.

وذكر موقع «روسيا اليوم» اليوم الأربعاء، أن علماء مركز «غاماليا» لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة سجلوا اللقاح بصيغتين، تتضمنان مكونات تستهدف تحفيز الاستجابة المناعية ضد سلالات ووهان ودلتا وأوميكرون، بما يتيح مواجهة عدد من المتحورات المعروفة.

ونقل الموقع عن مديرة مختبر التشخيص الجزيئي في المركز، تاتيانا غريبينيكوفا، أن الفريق البحثي طور صيغتين للقاح تعتمدان على جسيمات شبيهة بالفيروس، تُستخدم لتحفيز الجهاز المناعي دون استخدام الفيروس المسبب للمرض، إحداهما تُعطى عن طريق الأنف، والأخرى بالحقن.

وأوضحت أن اللقاح يستهدف بروتينات موجودة على سطح الفيروس، إلى جانب بروتينات أخرى أكثر ثباتاً في بنيته، بهدف الحفاظ على الاستجابة المناعية رغم التغيرات التي تطرأ على سلالاته.

وبحسب الموقع، استكمل المركز تطوير اللقاح وتسجيله بصيغتيه، فيما يعمل على البحث عن شركاء صناعيين للبدء بإنتاجه بكميات كبيرة وإتاحته للاستخدام العام.

وفيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) هو فيروس تنفسي ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا، ويسبب مرض كوفيد-19، وينتقل أساساً عبر الجسيمات التنفسية، ويتميز بقدرته على التحور وظهور سلالات جديدة منه.