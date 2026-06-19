تحديث جديد يحول ساعة آبل إلى مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل تعزيز قدرات ساعاتها الذكية عبر دمج تقنية Siri AI ضمن نظام التشغيل الجديد watchOS 27، في خطوة تعد من أبرز التحديثات التي تحصل عليها ساعة Apple Watch خلال السنوات الأخيرة، بما يوسع إمكاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتفاعل الذكي مع المستخدمين.

وذكر موقع 9to5Mac التقني اليوم الجمعة، أن آبل ستوفر مزايا Siri AI على ساعات Apple Watch من خلال نظام watchOS 27، بعد تأجيل إطلاق هذه القدرات سابقاً، مشيراً إلى أن الانطباعات الأولية عن النسخة الجديدة جاءت إيجابية من حيث الأداء والوظائف الذكية.

وكانت آبل قد كشفت خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC عام 2024 عن استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ساعة Apple Watch لم تكن آنذاك جزءاً رئيسياً من خطة تطوير Siri وApple Intelligence، قبل أن تعلن الشركة لاحقاً توسيع هذه التقنيات لتشمل أجهزتها القابلة للارتداء.

ويوفر Siri AI تجربة أكثر تطوراً للمستخدمين، إذ يتيح تنفيذ الأوامر والتفاعل مع التطبيقات بصورة أكثر ذكاءً وسلاسة، كما يمكن الاستفادة من هذه القدرات عبر سماعات AirPods حتى دون الحاجة إلى استخدام شاشة الجهاز، ما يعزز تجربة الاستخدام أثناء التنقل.

وتسعى آبل من خلال هذا التحديث إلى توسيع حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الرقمية، وربط أجهزتها المختلفة بقدرات أكثر تكاملاً، بما يمنح المستخدمين تجربة شخصية وأكثر كفاءة في إدارة المهام اليومية.

ومن المتوقع أن يسهم دمج Siri AI في تعزيز مكانة ساعات آبل الذكية كأجهزة قابلة للارتداء توفر وظائف متقدمة تتجاوز تتبع اللياقة والصحة، لتصبح منصات متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.