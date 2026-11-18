واشنطن-سانا

طور باحثون أمريكيون هلاماً حيوياً قادراً على تنظيم إطلاق حويصلات نانوية تحمل جزيئات حيوية، بما يساعد على إيصالها بصورة تدريجية إلى الخلايا المتضررة، في خطوة بحثية قد تسهم في تطوير وسائل جديدة لدعم إصلاح أنسجة الحبل الشوكي المصابة.

وذكر موقع «فيز أورغ» العلمي، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن باحثين من كلية الهندسة المشتركة بين جامعتي فلوريدا إيه آند إم وولاية فلوريدا طوروا الهلام، ونشروا نتائج دراستهم في دورية «Advanced Healthcare Materials» العلمية خلال العام الجاري.

واستخدم الباحثون هلاماً مائياً مصنوعاً من حمض الهيالورونيك، ودمجوا فيه حويصلات خارج الخلية، وهي جسيمات نانوية تفرزها الخلايا بصورة طبيعية وتحمل جزيئات حيوية تسهم في نقل الإشارات بينها، واستُخلصت الحويصلات المستخدمة في الدراسة من عُضيّات مخبرية تحاكي أنسجة الحبل الشوكي البشري.

ويتميز الهلام بقدرته على امتصاص كميات كبيرة من الماء، فضلاً عن بنيته اللينة والمسامية التي تشبه بعض خصائص الأنسجة الحية، ما يجعله وسطاً مناسباً لاحتواء الحويصلات وحمايتها وتنظيم إطلاقها بالقرب من المنطقة المستهدفة.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على مزارع نسيجية تحاكي موضع إصابة في الحبل الشوكي، أن الهلام ساعد على إطلاق الحويصلات بصورة مضبوطة، بدلاً من تحررها دفعة واحدة، ما أتاح إيصالها إلى الخلايا المتضررة على نحو أكثر انتظاماً.

وبيّنت النتائج أن تعديل درجة الحموضة في الهلام من 9 إلى 7 أدى إلى تغيير خصائصه الفيزيائية، وسمح ببدء إطلاق الحويصلات تدريجياً وبصورة مستقرة، الأمر الذي قد يعزز فرص وصولها إلى الأنسجة المستهدفة، إذ إن تحررها السريع قد يؤدي إلى تراجع فعاليتها قبل بلوغ المنطقة المصابة.

وأوضح الباحثون أن الحويصلات خارج الخلية تؤدي دوراً في التواصل بين الخلايا من خلال نقل جزيئات حيوية تحمل إشارات مختلفة، فيما يوفر الهلام وسيلة للتحكم في توقيت إطلاقها وكمياتها، بما قد يحسن الاستفادة من خصائصها العلاجية.

وتشير نتائج الدراسة إلى إمكانية استخدام الهلام والحويصلات خارج الخلية معاً لتطوير أنظمة أكثر دقة في توصيل المواد الحيوية إلى الأنسجة المتضررة، إلا أن التقنية لا تزال في مرحلة التجارب المخبرية، وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتقييم سلامتها وفعاليتها قبل الانتقال إلى الاختبارات السريرية.