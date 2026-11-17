برلين-سانا
كشفت دراسة لمنظمة “جيرمان ووتش” الألمانية المعنية بحماية البيئة أن ألمانيا تقع ضمن الربع الأعلى من الدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مبينة أنه عند النظر إلى السنوات الثلاثين الماضية، احتلت ألمانيا المرتبة 34 من بين 174 دولة، أما بالنسبة لعام 2025 وحده فقد احتلت المرتبة 48.
وأظهرت الدراسة التي نشرها موقع “دويتشه فيله” الألماني اليوم الثلاثاء أن الظواهر الجوية المتطرفة تسببت في وفاة أكثر من 33 ألف شخص في ألمانيا خلال الفترة خلال الفترة من 1996 إلى 2025، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 133 مليار دولار، بعد احتساب التضخم، دون إدراج الأضرار الاقتصادية غير المباشرة.
ولفتت إلى أن موجات الحر تتصدر أسباب الوفيات المرتبطة بالظواهر المناخية في ألمانيا، بينما تتسبب العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الجزء الأكبر من الخسائر المادية.
وعلى المستوى العالمي، سجلت الدراسة أكثر من 900 ألف وفاة نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترة نفسها، إلى جانب خسائر اقتصادية بلغت 4.7 تريليونات دولار، وتأثر نحو 5.5 مليارات شخص، بين متضرر ونازح وفاقد للمسكن.
كما أظهرت النتائج أن الدول الأقل إسهاماً في أزمة المناخ غالباً ما تتحمل النصيب الأكبر من أضرارها، فيما جاءت دومينيكا وميانمار وهندوراس في مقدمة الدول الأكثر تضرراً.
كما جاءت دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا، ضمن الدول العشرين الأكثر تضرراً نسبياً.
وقالت منظمة “جيرمان ووتش”: إنه من المتوقع أن تتقدم هذه الدول أكثر في ترتيب المؤشر المقبل، في ضوء موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها أوروبا خلال العام الجاري.