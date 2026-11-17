برلين-سانا‏

كشفت دراسة لمنظمة “جيرمان ووتش” الألمانية المعنية بحماية البيئة أن ألمانيا تقع ‏ضمن الربع الأعلى من الدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مبينة أنه عند ‏النظر إلى السنوات الثلاثين الماضية، احتلت ألمانيا المرتبة 34 من بين 174 دولة، ‏أما بالنسبة لعام 2025 وحده فقد احتلت المرتبة 48.‏

وأظهرت الدراسة التي نشرها موقع “دويتشه فيله” الألماني اليوم الثلاثاء أن الظواهر ‏الجوية المتطرفة تسببت في وفاة أكثر من 33 ألف شخص في ألمانيا خلال الفترة ‏خلال الفترة من 1996 إلى 2025، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 133 مليار ‏دولار، بعد احتساب التضخم، دون إدراج الأضرار الاقتصادية غير المباشرة.‏

ولفتت إلى أن موجات الحر تتصدر أسباب الوفيات المرتبطة بالظواهر المناخية في ‏ألمانيا، بينما تتسبب العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الجزء الأكبر ‏من الخسائر المادية.‏

وعلى المستوى العالمي، سجلت الدراسة أكثر من 900 ألف وفاة نتيجة الظواهر الجوية ‏المتطرفة خلال الفترة نفسها، إلى جانب خسائر اقتصادية بلغت 4.7 تريليونات دولار، ‏وتأثر نحو 5.5 مليارات شخص، بين متضرر ونازح وفاقد للمسكن.‏

كما أظهرت النتائج أن الدول الأقل إسهاماً في أزمة المناخ غالباً ما تتحمل النصيب ‏الأكبر من أضرارها، فيما جاءت دومينيكا وميانمار وهندوراس في مقدمة الدول الأكثر ‏تضرراً.‏

كما جاءت دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا، ضمن الدول العشرين ‏الأكثر تضرراً نسبياً.‏

وقالت منظمة “جيرمان ووتش”: إنه من المتوقع أن تتقدم هذه الدول أكثر في ترتيب ‏المؤشر المقبل، في ضوء موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات التي ‏شهدتها أوروبا خلال العام الجاري.