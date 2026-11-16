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ابتكار صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي والليزر لرصد البعوض ومكافحته

55 1 ابتكار صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي والليزر لرصد البعوض ومكافحته
جهاز ليزر ذكي لقتل البعوض باستخدام تقنية السيارات ذاتية القيادة AI-موقع بريزي توداي

بكين-سانا

طوَّرت شركة صينية ناشئة جهازاً محمولاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشعة الليزر لرصد البعوض وتعطيل حركته، في محاولة لتوفير وسيلة لمكافحة الحشرات الطائرة دون استخدام المبيدات الكيميائية.

وذكر موقع “بريزي توداي” الصيني، المتخصص بالتكنولوجيا والابتكارات، في تقرير نشره أول من أمس، أن الجهاز الذي يحمل اسم “فوتون ماتريكس” يستخدم تقنية المسح بالليزر، المشابهة للتقنيات المستخدمة في السيارات الذاتية القيادة، لتحديد موقع البعوضة وحجمها، قبل توجيه شعاع ليزر سريع نحوها لتعطيل أجنحتها وإسقاطها، دون انبعاث دخان أو روائح، مع تزويده بنظام يوقف إطلاق الليزر تلقائياً عند غياب خلفية صلبة.

وحسب الشركة المطوِّرة، “تشانغتشو غوانغتشيجو” للتكنولوجيا الذكية، يتوافر الجهاز بنسختين؛ الأولى مخصصة للاستخدام في الأماكن المفتوحة، وتعمل بوميض أزرق مرئي، والثانية للاستخدام المنزلي وتعتمد على الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، كما زُوِّد بكاميرا ونظام ذكي للتعرف إلى الأشخاص والحيوانات الأليفة، بهدف تجنب توجيه أشعة الليزر نحوها.

ويأتي تطوير هذه التقنية في إطار البحث عن وسائل جديدة لمكافحة الحشرات والحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية، مع بقاء الحاجة إلى التحقق من كفاءة الجهاز وسلامته عبر الاختبارات المستقلة.

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