نظام ذكي يربط إدارة القطعان بالأقمار الصناعية في نيوزيلندا

ويلنغتون-سانا

أعلنت شركة “هالتر” النيوزيلندية عن إطلاق نظام تقني متطور يربط أطواق تتبع الأبقار مباشرة بالأقمار الصناعية عبر خدمة “ستارلينك”، في خطوة تهدف إلى تمكين إدارة القطعان عن بُعد دون الحاجة إلى شبكات اتصالات أرضية أو بنى تحتية تقليدية.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته منصة “Beef Magazine” المتخصصة بالشأنين الزراعي والتقني أول أمس، أن النظام تم الكشف عنه رسمياً أواخر نيسان الماضي من مقرها في مدينة أوكلاند، قبل أن يحظى باهتمام إعلامي دولي واسع، ما يعكس تنامي توظيف الاتصالات الفضائية في القطاع الزراعي.

وتتيح التقنية الجديدة للمزارعين التحكم بحركة الأبقار عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من خلال تحديد حدود افتراضية للمراعي، حيث تستجيب الحيوانات لهذه الحدود عبر إشارات صوتية واهتزازات خفيفة تصدرها الأطواق الذكية.

وتعتمد المنظومة، التي تحمل اسم “Cowgorithm”، على أسلوب تدريجي لتدريب الأبقار على تجنب مناطق محددة دون استخدام الأسوار التقليدية، ما يسهم في خفض تكاليف البنية التحتية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

كما توفر التقنية أدوات رقمية لمربي الماشية تشمل متابعة الحالة الصحية وفترات الخصوبة وتقدير الاحتياجات الغذائية للقطعان، في حين تشير الشركة إلى أن استخدام هذا النظام أسهم في رفع إنتاجية المراعي بنحو 20 بالمئة، مع تشغيل نحو مليون طوق في قرابة ألفي مزرعة.

ويأتي هذا النظام ضمن توجه عالمي متسارع نحو دمج التقنيات الفضائية في تطوير إدارة الثروة الحيوانية رقمياً.