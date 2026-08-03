حرائق ضخمة تجتاح مدينة سبوكن بولاية واشنطن وتتسبب بإجلاء 60 ألف شخص وتدمير مئات المنازل

واشنطن-سانا

اندلعت حرائق ضخمة في مدينة سبوكن بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة أتت على مئات المباني، ما استدعى إجلاء السكان ونشر فرق الإطفاء، وسط ورود بلاغات حول وجود مفقودين.

وذكرت وكالة ” فرانس برس” أن ثلاثة حرائق اندلعت في سبوكن ومحيطها في شرق ولاية واشنطن، وأتت النيران على ما مجموعه 2181 هكتاراً تسببت بإجلاء نحو 60 ألف شخص في المدينة بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق.

كما تسبب الحرائق بتدمير مئات المنازل، وبقطع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص.

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من الأحوال المناخية المغذية للحرائق الحرجة في المنطقة بسبب الرياح العاتية والجفاف القياسي الذي تعاني منه المنطقة.

من جهته أكد المسؤول في المنطقة جون نويلز، أنه لم يسجل سقوط ضحايا جراء الحرائق محذراً من أن الوضع قد يتغير نظراً لنطاق الكارثة.

كما أكد حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغوسن، الذي أعلن حالة الطوارئ، أن الولاية تشهد للسنة الرابعة على التوالي موجة جفاف متواصلة، فيما يسهم التغير المناخي في تفاقم الحرائق الحرجية، لافتاً إلى أنه يواصل مع مسؤولين لحشد الموارد اللازمة للاستجابة للكارثة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي يدرك فداحة الوضع.

وتصنف هذه الحرائق كجزء من أسوأ موسم حرائق في المنطقة منذ 30 عاماً، حيث تشهد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة تكرار موجات الحر الشديدة واتساع نطاق حرائق الغابات، ولا سيما في الولايات الغربية، ويربط علماء المناخ هذه الظواهر بارتفاع درجات حرارة الأرض الناجم عن تغير المناخ.