تقنية بالخلايا الجذعية المعدلة تظهر نتائج واعدة لعلاج هشاشة العظام

مدريد-سانا

طور باحثون من جامعة مورسيا الإسبانية تقنية علاجية تجريبية تعتمد على تعديل الخلايا الجذعية وراثياً، لمساعدتها على الوصول إلى نخاع العظم وتحفيز تكوين أنسجة عظمية جديدة، في خطوة قد تمهد لأساليب علاجية جديدة لهشاشة العظام والحد من الكسور المرتبطة بها.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الإثنين، أن نتائج تجربة سريرية أولية نُشرت في مجلة «Cell»، وشملت عشر نساء تجاوزن الخمسين من العمر ويعانين من هشاشة العظام المتقدمة، أظهرت تراجعاً في معدلات الكسور بعد تلقيهن جرعة واحدة من الخلايا الجذعية المعدلة وراثياً، والمغلفة بطبقة سكرية خاصة تساعدها على الوصول إلى نخاع العظم.

وبحسب النتائج، انخفض متوسط عدد الكسور لدى المشاركات من ثمانية كسور سنوياً خلال العامين السابقين للعلاج إلى نصف كسر سنوياً خلال العامين التاليين له، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 94 بالمئة.

وأظهرت خزعات العظام المأخوذة بعد أربعة أشهر من العلاج زيادة بنحو 70 بالمئة في متوسط المساحة التي تشغلها الأنسجة العظمية، ما يشير إلى احتمال مساهمة التقنية في تحفيز بناء العظام وتعويض جزء من الكتلة العظمية المفقودة.

كما سجلت المشاركات بعد عامين من العلاج انخفاضاً في آلام العظام بنسبة 34 بالمئة، وتراجعاً في درجات الإعاقة بنسبة 30 بالمئة، فيما استمرت بعض المؤشرات المرتبطة بتكوين العظام مرتفعة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد تلقي العلاج.

وتعتمد التقنية على الخلايا الجذعية الوسيطة، وهي خلايا تتميز بقدرتها على التمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا، بما فيها الخلايا المسؤولة عن بناء العظام وإصلاحها، ويمكن استخلاصها من نخاع العظم وتنميتها بأعداد كبيرة في المختبر.

ويتمثل أحد التحديات التي تواجه استخدام هذه الخلايا علاجياً في صعوبة وصولها إلى الأنسجة المستهدفة بعد حقنها في مجرى الدم، إذ يستقر جزء كبير منها في الرئتين، بينما لا يصل إلى نخاع العظم سوى عدد محدود منها.

وللتغلب على هذه المشكلة، عدّل الباحثون الخلايا وراثياً وزودوها بطبقة سكرية خاصة تساعدها على التوجه إلى العظام، وهي آلية سبق أن أظهرت نتائج واعدة في تجارب أُجريت على الفئران.

ولفت الباحثون إلى أن تراجع معدلات الكسور لدى المشاركات قد يرتبط أيضاً بعوامل أخرى، منها العلاجات الدوائية المصاحبة والتغيرات الطبيعية في خطر الإصابة بالكسور بمرور الوقت، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع للتحقق من النتائج.

ويعتزم فريق البحث في جامعة مورسيا إجراء تجربة سريرية أكبر، تقارن بين الخلايا الجذعية المعدلة والمستخلصة من المريضات أنفسهن، وتلك المستخلصة من متبرعين أصحاء، إلى جانب مجموعة لا تتلقى العلاج، بهدف تقييم فعاليته وسلامته بصورة أكثر دقة.

وتشير هذه النتائج الأولية إلى إمكانات واعدة لاستخدام الخلايا الجذعية المعدلة في علاج هشاشة العظام، إلا أن اعتماد هذه التقنية يتطلب مزيداً من التجارب السريرية لتأكيد فعاليتها وسلامتها على نطاق أوسع.

وهشاشة العظام مرض يصيب الهيكل العظمي، ويؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وتراجع جودتها وضعف بنيتها، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر حتى عند التعرض لإصابات بسيطة أو السقوط الخفيف، وينتج المرض عن اختلال التوازن بين عمليتي بناء العظام وهدمها، ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر.