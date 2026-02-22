إدماج أول تطبيق مراسلة مشفر ضمن منصة “بلوسكاي”

واشنطن-سانا

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية “بلوسكاي”، بالتعاون مع شركة “جيرم نتورك” الناشئة، إطلاق أول تطبيق مراسلة مشفر يعمل مباشرة داخل المنصة تحت اسم “جيرم دي.إم”، بما يتيح للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة ضمن بيئة آمنة ومشفرة بالكامل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ أن هذه الخطوة تمثل تطوراً لافتاً في آلية عمل المنصات المفتوحة، إذ تتيح للمطورين إنشاء ميزات جديدة وتشغيلها داخل التطبيق نفسه، بدلاً من حصر تطوير الخصائص بالشركة المالكة للمنصة.

ويتيح التكامل التجريبي للمستخدمين إضافة زر خاص إلى ملفاتهم الشخصية لتلقي الرسائل المشفرة، فيما يتوفر تطبيق “جيرم” المستقل حالياً بنسخة تجريبية على نظام “آي أو إس” في أمريكا الشمالية وأوروبا، مسجلاً زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين بعد الإعلان عن الدمج.

وتتخذ شركة “جيرم نتورك” من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، وقد أسستها الباحثة في مجال الاتصالات تيسا براون، والمحاضرة السابقة في جامعة ستانفورد، إلى جانب مارك شو، المهندس السابق في مجال حماية الخصوصية بشركة “آبل”.

وتهدف الشركة من خلال التطبيق إلى تقديم بديل لتطبيقات المراسلة المشفرة الشائعة مثل “آي مسج” و”سيجنال” و”واتسآب”، عبر توظيف تقنيات متقدمة تعزز الخصوصية ضمن بيئة رقمية مفتوحة.