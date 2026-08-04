علماء روس يطورون برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الخلايا السرطانية

موسكو-سانا

طوّر فريق من العلماء الروس برنامجاً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية لتحديد أنواع الخلايا في جسم الإنسان، والتمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بما قد يسهم في تحسين تشخيص الأمراض وتطوير علاجات أكثر دقة وفعالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، أن البرنامج الذي يحمل اسم “scParadise” طوّره باحثون من جامعة موسكو الحكومية “لومونوسوف”، بالتعاون مع مركز “غاماليا” الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ومركز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الصحية الطبية والبيولوجية، ويعتمد على تحليل البيانات الجينية لتحديد أنواع الخلايا والتنبؤ بخصائصها.

وأوضح الباحثون أن البرنامج قادر على التمييز تلقائياً بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، إضافة إلى التعرف على الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات المزمنة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، الأمر الذي قد يسهم في تطوير أدوية وعلاجات موجهة وفق الحالة الصحية لكل مريض.

وأشار الفريق البحثي إلى أن فهم خصائص الخلايا بدقة يساعد في الكشف عن الآليات المرتبطة بتطور الأمراض، ولا سيما تلك التي لا تزال أسبابها غير مفهومة بشكل كامل، ما يفتح المجال أمام اعتماد أساليب علاجية شخصية بدلاً من الاكتفاء بعلاج الأعراض.

وقالت الباحثة إليزافيتا تشيتشيخينا المشاركة في إعداد الدراسة: إن البرنامج يعتمد على بنى متطورة من الشبكات العصبية جرى تدريبها باستخدام بيانات تسلسل الخلايا المفردة، بعد جمعها من عدة مختبرات ودمجها في قاعدة بيانات موحدة لتوفير نتائج أكثر دقة.

وأضافت أن هذا التطوير يمكن أن يعزز قدرات التشخيص الطبي من خلال التمييز بين الخلايا الطبيعية والمصابة، وتحديد الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات المزمنة، بما يدعم تصميم علاجات مخصصة تستهدف أسباب المرض بصورة أكثر فعالية.

ويُعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الخلايا والبيانات الجينية من الاتجاهات الواعدة في الطب الحديث، لما يوفره من أدوات تسهم في تحسين التشخيص وتطوير علاجات أكثر دقة تلبي احتياجات المرضى بصورة فردية.