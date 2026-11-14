علماء صينيون يبتكرون مبيض قهوة جديداً من بروتين بذور اليقطين

بكين-سانا

ابتكر علماء صينيون مبيض قهوة نباتياً جديداً مستخلصاً من بروتين بذور اليقطين، يوفر بديلاً غذائياً يحافظ على النكهة الطبيعية للقهوة ويحسن قوامها.

وذكر موقع “فود مانيوفاكتشرينغ” العلمي الأمريكي المتخصص في علوم وتصنيع الأغذية أمس الجمعة، أن باحثين من كلية علوم الأغذية بجامعة فوجيان للزراعة والغابات الصينية، تمكنوا من عزل البروتين من لب بذور اليقطين المتبقي بعد عصر الزيت، وعالجوه بمواد غذائية آمنة لتسهيل ذوبانه في الماء قبل مزجه بزيت الكاميليا لإنتاج مستحلب مستقر، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة “الكيمياء الزراعية والغذائية”.

وأوضح الباحثون بقيادة البروفيسور “تشين جيتشنغ”، أن اختبارات التذوق التي شملت 12 مشاركاً أظهرت تفوق المبيض الجديد بنسبة إضافة مثلى بلغت 10 بالمئة على المبيضات النباتية التجارية، إذ قلل من مرارة القهوة، ومنحها قواماً ناعماً دون تغيير رائحتها، لافتين إلى أن التجارب المقبلة ستختبر ثبات المنتج في درجات حرارة مختلفة وفي مشروبات أخرى، مع العمل على تطويره كمسحوق أو مركّز سائل لتسهيل نقله وتخزينه.

يشار إلى أن بذور اليقطين تُستخدم غالباً لاستخراج الزيوت الغذائية، فيما يُهمل اللب المتبقي منها رغم احتوائه على نسب عالية من البروتين تفوق البذرة الأصلية، ما يجعل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تقليل الهدر الغذائي وتطوير بدائل نباتية مستدامة لمنتجات الألبان.