من الطحالب وقشور الروبيان.. خيوط حيوية تتحول إلى أقمشة ذكية

واشنطن-سانا

طور باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية تقنية جديدة لإنتاج منسوجات ذكية من مواد طبيعية قابلة للتحلل، مثل الطحالب البحرية وقشور الروبيان والجيلاتين، تتميز بقدرتها على تغيير أشكالها استجابة للماء والتغيرات الكيميائية في البيئة المحيطة، في ابتكار قد يفتح المجال أمام تطوير أجهزة إلكترونية مرنة وقابلة للارتداء.

وذكر موقع جامعة كورنيل الالكتروني أمس الخميس، أن الفريق البحثي ابتكر تقنية أطلق عليها اسم «AquaWeave»، تتيح إنتاج منسوجات تتحول إلى أشكال مختلفة، منها الأنابيب والقباب والصفائح والامتدادات، بالاعتماد على مواد حيوية وتقنيات حياكة تقليدية.

وجاءت الفكرة بعد ملاحظة الباحثين أن بعض الخيوط المصنوعة من مواد طبيعية تتفاعل بطرق مختلفة مع الماء أو تغير درجة الحموضة؛ إذ تنتفخ خيوط الطحالب البحرية عند تعرضها للماء، وتتمدد الخيوط المصنوعة من قشور الروبيان في البيئات الحمضية، فيما تذوب خيوط الجيلاتين، واستثمر الفريق هذه الخصائص في تصميم منسوجات قادرة على تغيير شكلها تلقائياً تبعاً للظروف المحيطة.

ويقود المشروع سيندي كاو، الأستاذة المشاركة في التصميم المتمحور حول الإنسان ومديرة مختبر «Hybrid Body Lab» في الجامعة، بالتعاون مع الباحثة جينغوين تشو وفريق من الطلاب.

وأوضحت كاو أن التقنية قد تتيح مستقبلاً ابتكار أجهزة إلكترونية تتغير أشكالها وفق احتياجات المستخدم، مثل هاتف ذكي يمكن أن يتحول إلى وسادة للتدليك، أو ملحقات مرنة تتكيف مع أجزاء الجسم المختلفة.

وتشمل أبحاث المختبر أيضاً تطوير أدوات إلكترونية مرنة يمكن تثبيتها مباشرة على الجلد، من بينها نظام «SkinLink» الذي يتيح تركيب دوائر ومستشعرات لمراقبة حركة الجسم وإرسال تنبيهات عند السقوط، إلى جانب ملحقات تساعد على تحسين وضعية الجسم من خلال إصدار اهتزازات عند الانحناء، وأجهزة قابلة للارتداء للمساعدة في تخفيف التورم لدى المصابين بالوذمة، من خلال وحدات تحفيز توزع على الأصابع وراحة اليد.

ويستفيد الفريق من تقنيات الحياكة التقليدية لدمج الدوائر الإلكترونية والأسلاك داخل الأقمشة، بما يحافظ على مرونتها وملاءمتها للاستخدام وملامسة الجلد.

وعُرض البحث في الرابع من تشرين الثاني الجاري خلال مؤتمر «ACM UIST 2026» المتخصص في التفاعل بين الإنسان والحاسوب، ونُشرت الورقة البحثية ضمن وقائع المؤتمر.

ويرى الباحثون أن الجمع بين المواد الحيوية وتقنيات النسيج التقليدية والإلكترونيات المرنة قد يسهم في توسيع استخدامات المنسوجات الذكية، وتطوير أجهزة قابلة للارتداء أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين.