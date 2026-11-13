تقنية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإحساس بالبصر لدى المكفوفين

عواصم-سانا

طور باحثون تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الغرسات الدماغية المخصصة لتحفيز القشرة البصرية، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تطوير وسائل تساعد المكفوفين على استعادة جزء من قدرتهم على الإبصار.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي، في تقرير نشره أمس الخميس، أن الدراسة التي نُشرت في مجلة «Neuron» العلمية آب الماضي، أُجريت بالتعاون بين باحثين من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة وعلماء من مؤسسات بحثية في سويسرا وإسبانيا، واستخدمت تقنيات التعلم العميق للتنبؤ باستجابة الدماغ للتحفيز الكهربائي وتحديد الأنماط الأكثر قدرة على إنتاج أحاسيس بصرية.

واختبر الباحثون التقنية على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً فقد بصره إثر إصابة دماغية، حيث زُرعت في قشرته البصرية مصفوفة تضم 96 قطباً كهربائياً، وأدى تنشيط هذه الأقطاب إلى توليد أحاسيس بصرية تُعرف باسم «الفوسفينات»، تمثلت في ومضات وبقع وأشكال ضوئية.

واستخدم العلماء الاستجابات العصبية المسجلة لتدريب نظام ذكاء اصطناعي على التنبؤ بكيفية تفاعل الدماغ مع أنماط التحفيز الكهربائي المختلفة.

وأظهرت النتائج أن الأنماط التي اختارها النظام حققت دقة أكبر في إنتاج الاستجابات العصبية المستهدفة، مع استخدام تيار كهربائي أقل، كما تبين أن تحليل النشاط الفعلي للدماغ يساعد على التنبؤ بالأحاسيس البصرية التي يدركها الشخص بصورة أفضل من الاعتماد على إعدادات التحفيز وحدها.

وتتيح هذه النتائج إمكانية تطوير غرسات تتكيف مع الاستجابات العصبية لكل مستخدم، بدلاً من الاعتماد على إشارات كهربائية ثابتة، بما قد يحسن كفاءة تقنيات التحفيز البصري مستقبلاً.

ولا تزال هذه التقنية في مراحلها التجريبية، إذ اقتصرت الدراسة على مشارك واحد، ولم تحقق استعادة الرؤية الطبيعية أو القدرة على رؤية المشاهد المعقدة، لكنها تقدم اتجاهاً بحثياً لتطوير وسائل أكثر دقة لتحفيز الدماغ بصرياً.