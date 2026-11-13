هل يؤثر فقدان الأسنان في صحة الدماغ لدى كبار السن؟

طوكيو-سانا

كشفت دراسة يابانية حديثة أن انخفاض عدد الأسنان المتبقية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن، مشيرة إلى أن صحة الفم والأسنان قد تكون من العوامل المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند دراسة مخاطر التدهور المعرفي.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة توهوكو اليابانية ونُشرت في مجلة «Journal of the American Medical Directors Association» في الثاني من تشرين الثاني الجاري، حلّلت بيانات 47 ألفاً و293 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وتابعت حالتهم الصحية على مدى نحو تسع سنوات، بين عامي 2013 و2022، بهدف دراسة العلاقة بين عدد الأسنان المتبقية واحتمالات الإصابة بالخرف.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدلات الإصابة بالخرف تدريجياً مع انخفاض عدد الأسنان؛ إذ بلغت 1.63 حالة لكل 100 شخص سنوياً لمن لديهم 20 سناً أو أكثر، مقابل 2.31 حالة لمن لديهم 10 إلى 19 سناً، و2.97 حالة لمن لديهم سن واحدة إلى 9 أسنان، فيما ارتفعت إلى 4.34 حالات لدى من فقدوا جميع أسنانهم.

وبعد ضبط عوامل مؤثرة، منها العمر والدخل، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف كان أعلى بنسبة 14 بالمئة لدى الأشخاص الذين لديهم 10 إلى 19 سناً، و12 بالمئة لمن لديهم سن واحدة إلى 9 أسنان، و27 بالمئة لدى من فقدوا جميع أسنانهم، مقارنة بمن لديهم 20 سناً أو أكثر.

وقدّر الباحثون، باستخدام مقياس إحصائي يُعرف بـ«النسبة المنسوبة إلى السكان»، أن فقدان الأسنان يرتبط بنحو 7.2 بالمئة من حالات الخرف ضمن مجتمع الدراسة، ليأتي ثالثاً بين العوامل التي جرى تقييمها، بعد أعراض الاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

وكانت هذه النسبة أعلى لدى الرجال، إذ بلغت 12 بالمئة، مقارنة بـ6.1 بالمئة لدى النساء، ما يشير إلى اختلاف حجم الارتباط بين الجنسين.

ويرجح الباحثون أن تفسر هذه العلاقة عدة عوامل محتملة، منها صعوبة المضغ وتناول الطعام نتيجة فقدان الأسنان، وما قد يترتب على ذلك من تغيرات في النظام الغذائي والتغذية، إضافة إلى احتمال زيادة العزلة الاجتماعية، فضلاً عن ارتباط أمراض اللثة والفم بالالتهابات التي قد تؤثر في وظائف الجسم والدماغ.

وتؤكد النتائج أهمية العناية بصحة الفم والأسنان لدى كبار السن، إلا أن الدراسة الرصدية لا تثبت أن فقدان الأسنان يسبب الخرف، بل تشير إلى وجود ارتباط بينهما يستدعي مزيداً من البحث.

والخرف حالة صحية تؤثر في وظائف الدماغ، وتؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات العقلية، مثل الذاكرة والتفكير والتركيز واللغة، ما ينعكس على قدرة الشخص على ممارسة أنشطته اليومية بصورة مستقلة، ولا يُعد الخرف مرضاً واحداً، بل مصطلح يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الدماغ، ويُعد مرض الزهايمر أكثر أسباب الخرف شيوعاً.