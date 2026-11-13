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كيف تساعد مكونات بعض أدوية الحلق على تخفيف السعال والتهيج؟

photo 2026 11 13 11 46 29 كيف تساعد مكونات بعض أدوية الحلق على تخفيف السعال والتهيج؟
رجل يحمل زجاجة دواء لعلاج السعال-رويترز

عواصم-سانا

أوضح خبراء في أمراض الأنف والأذن والحنجرة والصوتيات وعلم الأدوية أن المواد الملطفة المستخدمة في بعض مستحضرات الحلق والسعال قد تساعد على تخفيف تهيج الأغشية المخاطية وجفاف الحلق والانزعاج المصاحب للسعال الجاف، من خلال تشكيل طبقة واقية على سطح الأنسجة المبطنة للحلق.

ووفق مراجعة توافقية شارك في إعدادها باحثون من مؤسسات طبية وأكاديمية وبحثية في أربع دول، هي المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب بجامعة زغرب بكرواتيا، ومركز «Centro Médico Vital» في كولومبيا، ومستشفى «Fundasen» في الإكوادور، وشركة Engelhard Arzneimittel الألمانية المتخصصة في تصنيع وتطوير المنتجات الدوائية، ونشرتها مجلة «Ear, Nose & Throat Journal» الطبية في 26 تشرين الأول الماضي، فإن المواد الملطفة تشكل غشاءً واقياً يلتصق بسطح الأغشية المخاطية، ويساعد على الحد من التهيج والجفاف.

واستعرض الباحثون الأدلة المخبرية والسريرية المتاحة، إلى جانب الخبرات الطبية المتعلقة باستخدام هذه المواد لدى المرضى.

وأشارت المراجعة إلى أن الدراسات السريرية أظهرت فوائد محتملة لهذه المواد في تخفيف تهيج الحلق وجفافه والانزعاج المرتبط بالسعال، ولا سيما في حالات الزكام المصحوب بالتهاب الحلق والسعال الجاف، مع الإشارة إلى أن الأدلة المتاحة لا تزال محدودة.

ولفت الباحثون إلى أن هذه المواد توفر تأثيراً موضعياً ملطفاً، ولا تقضي على الفيروسات المسببة للزكام، مؤكدين الحاجة إلى دراسات سريرية مستقبلية لتقييم فاعليتها بصورة أوسع.

وتشمل المواد الملطفة المستخدمة في المستحضرات الدوائية مكونات مثل العسل والغليسرين والبكتين والجيلاتين، إضافة إلى مستخلصات نباتية تحتوي على مواد هلامية، وتختلف تركيبتها بحسب نوع المستحضر والغرض من استخدامه.

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