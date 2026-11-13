منصة «إكس» ترفع عدد الصور ومقاطع الفيديو في المنشور الواحد إلى 20

واشنطن-سانا

أتاحت منصة «إكس» للمستخدمين نشر ما يصل إلى 20 صورة أو مقطع فيديو في المنشور الواحد، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ أربعة عناصر، في تحديث يوسع خيارات مشاركة المحتوى المرئي عبر المنصة.

وذكر موقع «9to5Mac» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أمس الخميس، أن الميزة أصبحت متاحة عبر نسخة الويب من المنصة، فيما يمكن لمستخدمي الهواتف الذين لم يظهر لديهم التحديث بعد تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على نظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

ويتيح التحديث للمستخدمين إرفاق خمسة أضعاف عدد الصور ومقاطع الفيديو التي كان مسموحاً بها سابقاً في المنشور الواحد، ما يوفر مساحة أكبر لعرض المحتوى المرئي ضمن منشور واحد.

ويأتي ذلك بعد إدخال المنصة تحديثات أخرى خلال العام الجاري، شملت إضافة أيقونات جديدة إلى تطبيق الهواتف المحمولة، إلى جانب تغييرات في خدماتها، من بينها تطوير ميزات المحادثات ودمجها ضمن التطبيق الرئيسي.