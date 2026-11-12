ساعة أسبوعياً في الحديقة.. كيف تدعم الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى الأطفال؟

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة إكستر البريطانية، أن اصطحاب الأطفال إلى الحدائق العامة وملاعبها مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، منذ الولادة وحتى سن الحادية عشرة، يرتبط بتحسن صحتهم النفسية وتطورهم الاجتماعي والعاطفي، إذ سجل الأطفال الذين اعتادوا هذه الزيارات مؤشرات أفضل للصحة النفسية بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بمن زاروا الحدائق بمعدل أقل.

وذكر الموقع الرسمي لجامعة إكستر البريطانية، أمس الأربعاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «علم الأوبئة وصحة المجتمع» (Epidemiology and Community Health)، وشملت 4219 مشاركاً، بحثت العلاقة بين ارتياد الحدائق والتطور الاجتماعي والعاطفي للأطفال، وأظهرت أن الزيارات المنتظمة ارتبطت بتحسن قدرتهم على فهم مشاعرهم وإدارتها والتفاعل مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية.

وأوضح الباحثون أن اللعب الحر والتخيلي والمغامر في المساحات المفتوحة، يمنح الأطفال فرصاً لتطوير الثقة بالنفس والاستقلالية، فضلاً عن تشجيعهم على النشاط البدني، الذي ينعكس إيجاباً على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين زيارة الحدائق وتحسن النمو الاجتماعي والعاطفي، ظهرت لدى الأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، لافتين إلى أن الحدائق العامة، بوصفها أماكن مجانية أو منخفضة التكلفة، يمكن أن تسهم في الحد من الفوارق في فرص النمو، شريطة أن تكون آمنة وجيدة التجهيز ومتاحة لجميع الأسر.

وبيّن الفريق البحثي أن الدراسة اعتمدت على بيانات مشروع بريطاني طويل الأمد يتابع نمو الأطفال وتطورهم منذ الولادة، مؤكداً الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة مدى انطباق النتائج على مجتمعات ومناطق أخرى.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إتاحة المساحات الخضراء والحدائق العامة أمام الأطفال، لما توفره من فرص للعب والنشاط والتفاعل الاجتماعي، وما قد تؤديه من دور في دعم نموهم النفسي والعاطفي.