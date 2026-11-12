الحزن بعد الفقد.. كيف تساعد المساندة على استعادة التوازن؟

لندن-سانا

يُعد الحزن الناجم عن فقدان شخص مقرب، تجربة إنسانية قد تؤثر في مختلف جوانب حياة الإنسان، ويحتاج التعامل معها إلى وقت وتفهم ومساندة، بعيداً عن كبت المشاعر أو استعجال التعافي، إذ يساعد التكيف التدريجي مع الواقع الجديد والعناية بالنفس والعودة إلى الأنشطة اليومية، على استعادة التوازن.

وذكرت جامعة بيدفوردشير البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن باحثين منها، بالتعاون مع باحثين من جامعات شيفيلد وكينغز كوليدج لندن وبريستول البريطانية، أجروا دراسة بحثت سبل تحسين الدعم المقدم للأشخاص الذين يواجهون فقدان شخص مقرب، وأهمية مراعاة احتياجاتهم وظروفهم المختلفة، ونُشرت نتائجها في مجلة «BMC Medicine» العلمية.

وشملت الدراسة أشخاصاً ينتمون إلى 13 خلفية عرقية مختلفة، وأظهرت نتائجها أن الحصول على الدعم بعد الفقد لا يرتبط فقط برغبة الشخص في طلب المساعدة، بل يتأثر أيضاً بمدى ملاءمة المساندة المقدمة لاحتياجاته والظروف التي يمر بها.

وأبرزت النتائج أهمية توفير دعم يراعي الاختلافات الفردية والثقافية والاجتماعية، ويستجيب لاحتياجات الأشخاص الذين يمرون بتجربة الفقد، بما يساعدهم على التعامل مع مشاعر الحزن والتكيف مع التغيرات التي تطرأ على حياتهم.

كما أكدت الدراسة دور المساندة المجتمعية في مساعدة الأشخاص على مواجهة آثار الفقد، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة داعمة تتيح لهم التعبير عن مشاعرهم والحصول على المساعدة التي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.

وتشير الأبحاث المتعلقة بالحزن إلى أن التعافي من الفقد لا يسير وفق مسار موحد أو مدة زمنية محددة، إذ تختلف استجابة الأشخاص تبعاً لظروفهم وطبيعة تجاربهم، وقد تتخلل رحلة التكيف فترات من التحسن وأخرى تتجدد فيها مشاعر الحزن.