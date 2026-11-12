الفلورايد في مياه الشرب.. ماذا تكشف دراسة عن تأثيره في ذاكرة كبار السن؟

دبلن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من كلية ترينيتي في العاصمة الإيرلندية دبلن، أن التعرض طويل الأمد للفلورايد عبر مياه الشرب لا يرتبط بتراجع القدرات الإدراكية لدى كبار السن، وذلك في نتائج تسلط الضوء على التأثيرات المحتملة لهذه المادة في صحة الدماغ على المدى البعيد.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الخميس، نقلاً عن الدراسة المنشورة في مجلة «أبحاث طب الأسنان»، أن الباحثين حللوا بيانات نحو 2500 شخص، بلغ متوسط أعمارهم 65 عاماً، ودرسوا مستويات تعرضهم للفلورايد على مدى 50 عاماً أو أكثر، بالاستناد إلى أماكن إقامتهم وتركيزات المادة في مياه الشرب.

وأظهرت النتائج، بعد مقارنة مستويات التعرض المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة بنتائج اختبارين لقياس القدرات الإدراكية، عدم وجود ارتباط بين التعرض للفلورايد وضعف الأداء المعرفي لدى المشاركين.

كما لم يجد الباحثون ارتباطاً واضحاً بين التعرض للفلورايد خلال السنوات الخمس الأولى من العمر ومستوى القدرات الإدراكية في مراحل لاحقة.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، فيناي شارما: إن النتائج تقدم مؤشرات مطمئنة بشأن سلامة مياه الشرب المفلورة بالتركيزات المعتمدة، مشيراً إلى أن عدم رصد ارتباط بين التعرض للفلورايد والتراجع الإدراكي لا يعني بالضرورة نفي جميع المخاطر الصحية المحتملة لهذه المادة.

من جهته، أوضح الباحث مايكل كرو من كلية ترينيتي، أن فلورة مياه الشرب تعد من الوسائل الفعالة للحد من تسوس الأسنان، لافتاً إلى أن الدراسة تقدم أدلة طويلة الأمد بشأن تأثيرها في القدرات الإدراكية.

وتنسجم هذه النتائج مع أبحاث سابقة لم تجد علاقة بين فلورة مياه الشرب والتراجع المعرفي، في حين ربطت دراسات أخرى التعرض لتركيزات مرتفعة من الفلورايد بضعف القدرات الإدراكية.