دراسة تكشف كيف يستفيد الجسم من المركبات النشطة في الطماطم

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن جسم الإنسان يمتص بعض المركبات النشطة الموجودة في الطماطم، المعروفة باسم القلويدات الستيرويدية، ويحوّل معظمها إلى نواتج استقلابية قبل وصولها إلى الدورة الدموية، ما يوفر بيانات جديدة لفهم كيفية استفادة الجسم من المركبات الغذائية الموجودة في هذا النبات.

وذكر الباحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، في دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (The American Journal of Clinical Nutrition) في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، أن الهدف من البحث كان تحديد مدى توافر هذه المركبات حيوياً، وتتبع كيفية امتصاصها وتحولها داخل الجسم بعد تناول عصير الطماطم.

وشملت الدراسة 11 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، تناول كل منهم 505 غرامات من عصير الطماطم، فيما جمع الباحثون عيّنات من الدم على 11 مرحلة خلال 12 ساعة، لتحليل القلويدات الستيرويدية ونواتج تحولها باستخدام تقنيات تحليلية متقدمة.

وأظهرت النتائج أن متوسط التعرض الجهازي لهذه المركبات، بصورتها الأصلية أو بعد تحولها إلى نواتج استقلابية، بلغ نحو 9.7 بالمئة، مع تفاوت بين المشاركين تراوح بين 2.4 و17.9 بالمئة، فيما شكّلت النواتج الاستقلابية أكثر من 99 بالمئة من القلويدات الستيرويدية التي رُصدت في الدورة الدموية.

ولاحظ الباحثون أن مستويات هذه المركبات بقيت أعلى من معدلاتها الأساسية بعد مرور 12 ساعة على تناول العصير، ما يشير إلى احتمال أن تكون عملية الامتصاص قد استمرت مدة أطول من فترة الرصد.

وتقدم الدراسة، التي تُعد الأولى من نوعها في تقديم بيانات حركية دوائية عن القلويدات الستيرويدية الموجودة في الطماطم لدى البشر، أساساً لأبحاث لاحقة تستكشف دور هذه المركبات في صحة الإنسان، دون أن تختبر بصورة مباشرة فوائد علاجية أو وقائية لتناول عصير الطماطم.

والطماطم (البندورة) من الخضراوات الشائعة حول العالم، وتتميز بغناها بالماء والفيتامينات، ولا سيما (C) و(A)، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، وأبرزها مركب الليكوبين المسؤول عن لونها الأحمر.