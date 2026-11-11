«ميتا» توسّع استخدام مساعدها الذكي «ميوز» ليشمل الساعات الذكية

واشنطن-سانا

وسّعت شركة «ميتا» نطاق استخدام مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز»، بإتاحته على ساعات «Apple Watch» والأجهزة العاملة بنظام «Wear OS» التابع لشركة غوغل، بما يتيح للمستخدمين التفاعل معه مباشرة عبر ساعاتهم الذكية، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف المحمول.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع «ميوز» من خلال المكالمات الصوتية والرسائل النصية والإملاء الصوتي، ما يوفر وسيلة إضافية للوصول إلى المساعد الذكي أثناء التنقل.

ويأتي هذا التوسع بعد نحو شهر من إطلاق «ميتا» تطبيقاً مخصصاً لأجهزة «آيباد»، فيما ظهر تطبيق «ميوز» للمرة الأولى على متجر «آب ستور» في أيلول الماضي، قبل أن تبدأ الشركة بتوسيع نطاق توفره على أجهزة «آبل» المختلفة.

ويتيح «ميوز» مجموعة من الخدمات التي تتجاوز الإجابة عن الأسئلة وإجراء المحادثات التقليدية، إذ يمكن ربطه بخدمات مختلفة للمساعدة في إدارة البريد الإلكتروني والاجتماعات والفواتير، فضلاً عن تنفيذ مهام مثل حجز المطاعم وطلب مشتريات البقالة وتنظيم الأهداف الشخصية.

كما أضافت الشركة ميزات أخرى إلى المساعد، من بينها «Spaces»، التي تتيح إنشاء مساحات محادثة مستقلة لتنظيم التفاعلات بحسب الموضوعات والمهام، إضافةً إلى إمكانية إجراء محادثات مرئية مع الصورة الرمزية للمساعد، التي تستخدم تعبيرات وإيماءات تتفاعل مع سياق الحديث.

وتسعى «ميتا» من خلال هذه التوسعات إلى تعزيز حضور مساعدها الذكي في الاستخدام اليومي، وتوفير وسائل متعددة للتفاعل معه عبر الأجهزة والخدمات الرقمية المختلفة.