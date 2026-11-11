أنثروبيك توسّع قدرات “كلود” بأدوات ذكية للاجتماعات واللوحات التفاعلية وتحليل البيانات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في مساعدها للذكاء الاصطناعي «كلود»، تتيح له المشاركة في اجتماعات الفيديو، وإنشاء لوحات عمل تفاعلية وجداول بيانات تعاونية، فضلاً عن تحليل البيانات والتفاعل مع تطبيقات الأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز دوره في إدارة المهام وسير العمل داخل المؤسسات.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أمس الثلاثاء، أن ميزة «Claude Meetings» تتيح إضافة مساعد الذكاء الاصطناعي إلى اجتماعات الفيديو بوصفه مشاركاً مرئياً، بحيث يتابع المناقشات وينفذ المهام المطروحة بالتزامن مع حديث المشاركين، بما في ذلك إعداد مسودات الخطط والجداول الزمنية، والإجابة عن الاستفسارات عبر دردشة الاجتماع، واسترجاع المعلومات والإحصاءات من تطبيقات العمل المتصلة.

وبعد انتهاء الاجتماع، يقدم «كلود» ملخصاً للمناقشات وملاحظاتها، إلى جانب قوائم بالمهام والمواد التي أُعدت خلال المكالمة، ما يساعد الفرق على تحويل القرارات والاتفاقات إلى خطوات عملية.

وأوضحت أنثروبيك أن المساعد يعرّف بنفسه عند انضمامه إلى الاجتماع، وينشر إشعاراً في دردشة المكالمة، كما يتطلب انضمامه إلى الاجتماعات التي تضم ضيوفاً من خارج المؤسسة موافقة المسؤول، ويغادر تلقائياً عند انضمام أحدهم، وتتوفر الميزة بنسخة تجريبية لمشتركي باقتي «Teams» و«Enterprise»، مع دعم منصة «Google Meet» عند الإطلاق.

وأطلقت الشركة أيضاً ميزة «Claude Whiteboards»، التي توفر مساحة عمل مشتركة تتيح للفرق تبادل الأفكار وتنظيمها وتحويلها إلى مخططات مرئية تشمل الخطط والجداول الزمنية والمواعيد النهائية، مع إمكانية تعديل المحتوى وتطويره بصورة متزامنة.

ويمكن للمستخدمين الاستعانة بالمساعد لتحويل مخرجات جلسات العصف الذهني إلى مستندات أو عروض تقديمية، كما تتكامل اللوحات التفاعلية مع اجتماعات «كلود»، بما يتيح تحديث الأفكار والخطط خلال المناقشات، وتتوفر الميزة بنسخة تجريبية ضمن الخطط المدفوعة، عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وفي مجال تنظيم البيانات، قدمت أنثروبيك ميزة «Claude Sheets»، التي تتيح إنشاء جداول البيانات وتحريرها بصورة تعاونية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدمين طلب إعداد أدوات لتتبع الحملات أو إدارة ميزانيات التوظيف، ليتولى المساعد إنشاء جداول تتضمن علامات تبويب متعددة وصيغاً حسابية وتنسيقات وقوائم منسدلة.

وتسمح الأداة لأعضاء الفريق بتعديل الخلايا وتحديث البيانات بالتزامن مع إظهار التغييرات التي يجريها المساعد، بما يتيح متابعة التعديلات ومراجعة تأثيرها على البيانات، وهي متاحة أيضاً بنسخة تجريبية للمشتركين في الخطط المدفوعة.

كما أعلنت الشركة الإطلاق العام لميزة «Claude Data»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «Claude Dashboards»، وتتيح ربط المساعد بأنظمة البيانات المستخدمة في المؤسسات، بما فيها مستودعات البيانات وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، لتمكين المستخدمين من طرح الأسئلة والحصول على إجابات في صورة لوحات معلومات أو تقارير مكتوبة أو مقاطع فيديو مصحوبة بتعليق صوتي.

وفي سياق تعزيز التكامل مع تطبيقات الأعمال، كشفت أنثروبيك عن موصلات تفاعلية تتيح الوصول إلى تطبيقات مثل «Adobe» و«Atlassian» و«HubSpot» من داخل منصة «كلود»، والتفاعل معها وتنفيذ المهام عبر واجهاتها مباشرة، ما يقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء العمل.

وتعكس هذه التحديثات توجهاً نحو توسيع استخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، لتتجاوز الإجابة عن الاستفسارات وتوليد النصوص إلى المشاركة في الاجتماعات وتنظيم المشروعات وإدارة البيانات وتنفيذ المهام المتكاملة.