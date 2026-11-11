كيف يرسم الدماغ خريطة علاقاتنا بالآخرين؟

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن هرمون الأوكسيتوسين يؤدي دوراً في كيفية تعلّم الدماغ للعلاقات الاجتماعية وتذكّرها، بما في ذلك الروابط غير المباشرة بين الأشخاص، والتي تساعد الإنسان على فهم مكانة الأفراد وطبيعة العلاقات والتأثير داخل المجموعات الاجتماعية.

وذكر موقع «PsyPost» المتخصص في الأبحاث النفسية والسلوكية، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة جنوب الصين العادية، وجامعة كلود برنارد ليون الأولى، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وجامعة نورث إيست نورمال الصينية، وبحثت تأثير هرمون الأوكسيتوسين في قدرة الدماغ على تعلّم التسلسلات الهرمية الاجتماعية والاحتفاظ بها في الذاكرة.

وأظهرت النتائج أن الأوكسيتوسين يؤثر في قدرة الدماغ على تعلّم العلاقات غير المباشرة بين الأشخاص وتذكّرها، أي إدراك الروابط التي تجمع بين أفراد لا تربطهم علاقة مباشرة، وليس فقط العلاقات التي يكتسبها الإنسان من خلال تفاعله الشخصي مع الآخرين.

وتكتسب هذه القدرة أهمية في الحياة الاجتماعية، إذ تساعد الإنسان على تكوين صورة أوسع عن المجموعات التي ينتمي إليها أو يتعامل معها، وفهم الروابط بين أفرادها، وتحديد مكانة كل شخص مقارنة بالآخرين، حتى في غياب التواصل المباشر معهم.

وتسلط الدراسة الضوء على دور العمليات البيولوجية في تشكيل الإدراك الاجتماعي، وتوضح كيف يمكن للتغيرات المرتبطة بهرمون الأوكسيتوسين أن تؤثر في الطريقة التي يتعلم بها الدماغ العلاقات بين الأشخاص ويخزنها في الذاكرة.