هل تكشف حركة الذراعين أثناء المشي عن مؤشرات مبكرة للإصابة بباركنسون؟

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني الأسترالية، أن التغيرات الطفيفة في حركة الذراعين أثناء المشي قد تشكل مؤشراً مبكراً على مرض باركنسون، ويمكن رصدها قبل تشخيصه بنحو سبع سنوات.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين شُخّصوا لاحقاً بالمرض كانوا يحركون أذرعهم بدرجة أقل أثناء المشي، مقارنة بأشخاص لم يُشخّصوا به، وذلك استناداً إلى بيانات أجهزة استشعار ارتداها المشاركون على معاصمهم.

واعتمد الباحثون على بيانات البنك الحيوي البريطاني، الذي يضم معلومات صحية لأكثر من 100 ألف متطوع، ارتدوا أجهزة استشعار على معاصمهم لمدة أسبوع، وحلّل الفريق تسجيلات 73413 شخصاً، وتابع سجلاتهم الطبية لمدة وصلت إلى عشر سنوات، شُخّص خلالها 314 مشاركاً بمرض باركنسون.

واستخدم الباحثون برنامجاً يُعرف باسم «Watch Walk» لتحليل تسجيلات حركة المعصم، وتحديد فترات المشي، وتقدير عدد الخطوات وسرعتها وانتظامها، فضلاً عن تحليل اتجاه حركة الذراعين ومدى تأرجحهما الطبيعي أثناء السير.

وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة «Journal of Neural Transmission» العلمية، أن الأشخاص الذين شُخّصوا بالمرض خلال 40 شهراً من ارتداء الجهاز سجلوا نحو 4000 خطوة يومياً في المتوسط، مقابل نحو 6400 خطوة لدى الأشخاص الذين لم يُشخّصوا به خلال فترة المتابعة.

كما لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين شُخّصوا لاحقاً بالمرض سجلوا سرعات مشي قصوى أقل، واختلف لديهم إيقاع الخطوات وتوزيع فترات المشي الطويلة، فضلاً عن انخفاض الوقت الذي قضوه في تأرجح أذرعهم بصورة طبيعية أثناء المشي.

وتمكن الباحثون من رصد الاختلافات في حركة الذراعين حتى في التسجيلات التي جُمعت قبل تشخيص المرض بنحو سبع سنوات، ما يشير إلى إمكانية أن تحمل أنماط الحركة اليومية مؤشرات مبكرة على التغيرات المرتبطة بمرض باركنسون.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر ملاءمة للمشاركة في التجارب السريرية للعلاجات التي تستهدف إبطاء تطور المرض في مراحله المبكرة، في حال تأكدت النتائج من خلال دراسات إضافية.

وأكدت الدراسة أن الاختلافات المسجلة تعكس أنماطاً على مستوى المجموعات، ولا تتيح حالياً التنبؤ بإصابة شخص بعينه بمرض باركنسون، إذ يمكن لعوامل أخرى، مثل الألم والأدوية والحالات الصحية المختلفة، أن تؤثر في طريقة المشي.

ولفت الباحثون إلى أن الدراسة اعتمدت على تسجيل حركة المشاركين خلال فترة واحدة، ولم تتمكن من تحديد توقيت بدء التغيرات في تأرجح الذراعين، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات مستقبلية تتابع الأشخاص على فترات منتظمة لرصد تطور أنماط المشي لديهم.

ويحدث مرض باركنسون نتيجة تضرر الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يؤدي دوراً أساسياً في تنظيم الحركة، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته إلى بطء الحركة وتيبس العضلات واضطراب التناسق الحركي.