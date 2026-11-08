الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: لوحة فنية مفقودة منذ 40 عاماً تظهر داخل خزانة ملابس في نيويورك
بحث
بحث
sana-logo-mobile

لوحة فنية مفقودة منذ 40 عاماً تظهر داخل خزانة ملابس في نيويورك

photo 2026 11 08 12 42 27 لوحة فنية مفقودة منذ 40 عاماً تظهر داخل خزانة ملابس في نيويورك
اللوحة الفنية للفنانة التشكيلية جورجيا أوكيف-شبكة (CBS News) الإخبارية الأمريكية

واشنطن-سانا

عُثر في مدينة نيويورك الأمريكية على لوحة فنية للفنانة التشكيلية جورجيا أوكيف، ظلت مفقودة نحو 40 عاماً، بعدما اكتُشفت مخبأة تحت معاطف من الفرو داخل خزانة إحدى الشقق السكنية، وتُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وذكرت شبكة (CBS News) الإخبارية الأمريكية أول أمس، أن اللوحة عثرت عليها ابنة شقيقة المالكة السابقة الراحلة، المعروفة باسم بيتسي، أثناء تفقدها محتويات الشقة، لتكشف بذلك عن عمل فني نادر ظل بعيداً عن الأنظار منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وحصلت المالكة السابقة على اللوحة هدية تخرج من والدتها، التي اشترتها عام 1963 مقابل 3800 دولار، قبل أن تقرر إخفاءها داخل الخزانة خشية لفت الأنظار إليها.

وتحمل اللوحة عنوان «بالقرب من أبيكيو، نيو مكسيكو»، وتجسد بأسلوب تجريدي تضاريس التلال المتموجة في الولاية الأمريكية، وتحمل توقيع أوكيف، فيما تظهر على صندوقها الأصلي خربشة لزوجها المصور ألفريد ستيغليتز.

ومن المقرر عرض اللوحة في مزاد علني، على أن يُخصص ريعه لدعم مؤسسة تعليمية ومساعدة أفراد العائلة.

وتُعد جورجيا أوكيف (1887-1986) من أبرز الفنانين الأمريكيين في القرن العشرين، واشتهرت بأعمالها المستوحاة من الطبيعة والزهور والمناظر الصحراوية، كما تحظى لوحاتها باهتمام واسع في سوق الفن العالمي.

عدوى نادرة مرتبطة بالعدسات اللاصقة تنتهي باستئصال عين سيدة بريطانية
روبوت بشري يصل إلى قمة بركان في الإكوادور
مخلفات السماق تتحول إلى مادة واعدة لتنقية المياه من الفلوريد
علماء أمريكيون يطورون دواء تجريبياً يقلل خطر فشل الكبد
دراسة يابانية: ضغوط الأم النفسية قد تعزز مؤشرات التوحد لدى الأطفال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار