لوحة فنية مفقودة منذ 40 عاماً تظهر داخل خزانة ملابس في نيويورك

واشنطن-سانا

عُثر في مدينة نيويورك الأمريكية على لوحة فنية للفنانة التشكيلية جورجيا أوكيف، ظلت مفقودة نحو 40 عاماً، بعدما اكتُشفت مخبأة تحت معاطف من الفرو داخل خزانة إحدى الشقق السكنية، وتُقدّر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وذكرت شبكة (CBS News) الإخبارية الأمريكية أول أمس، أن اللوحة عثرت عليها ابنة شقيقة المالكة السابقة الراحلة، المعروفة باسم بيتسي، أثناء تفقدها محتويات الشقة، لتكشف بذلك عن عمل فني نادر ظل بعيداً عن الأنظار منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وحصلت المالكة السابقة على اللوحة هدية تخرج من والدتها، التي اشترتها عام 1963 مقابل 3800 دولار، قبل أن تقرر إخفاءها داخل الخزانة خشية لفت الأنظار إليها.

وتحمل اللوحة عنوان «بالقرب من أبيكيو، نيو مكسيكو»، وتجسد بأسلوب تجريدي تضاريس التلال المتموجة في الولاية الأمريكية، وتحمل توقيع أوكيف، فيما تظهر على صندوقها الأصلي خربشة لزوجها المصور ألفريد ستيغليتز.

ومن المقرر عرض اللوحة في مزاد علني، على أن يُخصص ريعه لدعم مؤسسة تعليمية ومساعدة أفراد العائلة.

وتُعد جورجيا أوكيف (1887-1986) من أبرز الفنانين الأمريكيين في القرن العشرين، واشتهرت بأعمالها المستوحاة من الطبيعة والزهور والمناظر الصحراوية، كما تحظى لوحاتها باهتمام واسع في سوق الفن العالمي.