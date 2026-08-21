باحثون هنود يطورون مركباً دوائياً يستهدف الخلايا السرطانية بصورة انتقائية

نيودلهي-سانا

طور باحثون هنود مركباً دوائياً جديداً يستهدف الخلايا السرطانية بصورة انتقائية، في خطوة قد تمهد لتطوير علاجات أكثر دقة وأقل تأثيراً في الخلايا السليمة مقارنة ببعض العلاجات التقليدية.

ونقلت مجلة «أورجنايزر» الهندية أمس الخميس عن وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية أن المركب، الذي يحمل اسم «آر كي-251»، طُوّر بالتعاون بين معهد الهند لأبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمعهد الهندي للتكنولوجيا في غواهاتي، وصُمم ليبقى في حالة غير نشطة داخل الأنسجة السليمة، قبل أن ينشط داخل الخلايا السرطانية.

وأوضحت الوزارة أن آلية عمل المركب تعتمد على ارتفاع مستويات جزيئات الأكسجين التفاعلية في البيئة المحيطة بالخلايا الورمية، ما يساعده على تنشيط تأثيره داخلها بصورة أكثر انتقائية، وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود مؤشرات واضحة على السمية.

وأشارت إلى أن هذه الآلية قد تحد من الأضرار التي تلحق بالخلايا السليمة، وهي من أبرز التحديات المرتبطة بالعلاجات التقليدية للسرطان، ولا سيما العلاج الكيميائي الذي يستهدف الخلايا سريعة الانقسام ولا يميز دائماً بين الخلايا السرطانية والسليمة.

ولا يزال «آر كي-251» في المراحل المبكرة من التطوير، ويحتاج إلى مزيد من الاختبارات والدراسات لتقييم فعاليته وسلامته وإمكان استخدامه علاجاً للسرطان لدى البشر.