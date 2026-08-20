نسر على جناح طائرة يعطل رحلة جوية في اليونان

أثينا-سانا
عرقل نسر أسمر إقلاع طائرة في مطار يوناني، بعدما وقف على جناحها ورفض المغادرة رغم محاولات رجال الإطفاء والطيار لإقناعه بالتحرك.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أمس الأربعاء عن رجل الإطفاء “أنتونيس بيتراكيس” أن الحادثة وقعت في مطار هيراكليون بجزيرة كريت، حيث انزلق النسر إلى الأرض بعد محاولات متكررة، فأسرع هو وزميله إليه ووضعا سترة إطفاء حول رأسه لتهدئته.
وأضاف أن الطائر كان هادئاً جداً، وأنه صغير وقد يكون في أول تحليق له، مشيراً إلى أنه لم يُصب بأذى، وأن هذه أول حادثة من نوعها.
وذكرت التقارير أن الطيار رصد الطائر وأبلغ برج المراقبة، الذي أرسل فوراً عاملي إنقاذ إلى المدرج، وبعد الإمساك بالنسر، تم تسليمه إلى مكتب الحراجة في هيراكليون لفحصه وإطلاقه مجدداً في البرية.
يُذكر أن جزيرة كريت تُعد معقلاً لهذا النوع من النسور، وتشكل مثل هذه الحوادث الطريفة مصدر إزعاج نادر للمسافرين، لكنها تنتهي عادةً دون أضرار تذكر.