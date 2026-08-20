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نسر على جناح طائرة يعطل رحلة جوية في اليونان

148298294710 نسر على جناح طائرة يعطل رحلة جوية في اليونان

أثينا-سانا‏

عرقل نسر أسمر إقلاع طائرة في مطار يوناني، بعدما وقف على جناحها ورفض ‏المغادرة رغم محاولات رجال الإطفاء والطيار لإقناعه بالتحرك.‏

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أمس الأربعاء عن رجل الإطفاء “أنتونيس ‏بيتراكيس” أن الحادثة وقعت في مطار هيراكليون بجزيرة كريت، حيث انزلق النسر ‏إلى الأرض بعد محاولات متكررة، فأسرع هو وزميله إليه ووضعا سترة إطفاء حول ‏رأسه لتهدئته.‏

وأضاف أن الطائر كان هادئاً جداً، وأنه صغير وقد يكون في أول تحليق له، مشيراً ‏إلى أنه لم يُصب بأذى، وأن هذه أول حادثة من نوعها.‏

وذكرت التقارير أن الطيار رصد الطائر وأبلغ برج المراقبة، الذي أرسل فوراً عاملي ‏إنقاذ إلى المدرج، وبعد الإمساك بالنسر، تم تسليمه إلى مكتب الحراجة في هيراكليون ‏لفحصه وإطلاقه مجدداً في البرية.‏

يُذكر أن جزيرة كريت تُعد معقلاً لهذا النوع من النسور، وتشكل مثل هذه الحوادث ‏الطريفة مصدر إزعاج نادر للمسافرين، لكنها تنتهي عادةً دون أضرار تذكر.‏

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