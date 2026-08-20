باحثون أمريكيون يكتشفون “مفتاحاً سرياً” في الدماغ لإيقاف الألم المزمن

نيويورك-سانا‏

كشفت دراسة أمريكية عن وجود منطقة في الدماغ مسؤولة عن إرسال إشارات الألم، ‏يمكن تحويلها إلى “مفتاح” لإيقاف الآلام المزمنة، عبر استعادة نظام تسكين طبيعي ‏في الجسم.‏

وذكر الموقع العلمي الأمريكي “إنسايد بريسيغن ميديسن” في تقرير له هذا الشهر أن ‏الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن ونُشرت في مجلة ‌‏”كارنت بيولوجي”، ركزت على منطقة صغيرة في جذع الدماغ تُدعى “النواة الزرقاء”، ‏والتي تنتج مادة “النورأدرينالين” وتساعد في تنظيم اليقظة والاستجابة للضغط النفسي ‏والألم، وأظهرت النتائج أن إصابة الأعصاب تُغير وظيفة هذه المنطقة لتصبح محركاً ‏للألم المزمن بدلاً من كابح له.‏

وأوضح الباحثون أن تثبيط نشاط “النواة الزرقاء” قلل فرط الحساسية للألم، وخاصة في ‏الخلايا المتصلة بمنطقة الإدراك والعاطفة، كما اكتشفوا أن استعادة وظيفة مستقبلات ‏معينة في هذه الخلايا تعكس حالة فرط الحساسية، ما يشير إلى إمكانية علاج الألم ‏المزمن عبر استهدافها بدلاً من المسكنات التي تؤثر على الجسم كله.‏

يُذكر أن الألم المزمن الناتج عن تلف الأعصاب يصيب ملايين الأشخاص حول ‏العالم، ويقتصر علاجه حالياً على مسكنات قوية قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة أو ‏تؤدي إلى الإدمان، وتأمل الدراسة الجديدة في فتح مجال لعلاجات أكثر أماناً ودقة.‏