بعد 53 عاماً.. رسالة في زجاجة تصل إلى عائلة صاحبتها

واشنطن-سانا

عثر رجل أمريكي على رسالة داخل زجاجة أُلقيت في البحر قبل 53 عاماً، في واقعة أعادت ذكرى طفولة فتاة إلى عائلتها بعد عقود من فقدانها.

ونقلت وكالة يو بي آي الأمريكية، أول أمس عن جون كوترمان، المؤسس المشارك لمبادرة “تايدلاندز” المتخصصة في الحفاظ على الأراضي الرطبة الساحلية (Wetlands) أنه عثر على الزجاجة أثناء قيامه بأعمال تنظيف في الأراضي الرطبة ببلدة أبر تاونشيب في ولاية نيوجيرسي، حيث وجد بداخلها رسالة مؤرخة في 20 آب عام 1973 كتبتها طفلة تدعى لوري بلير، كانت تبلغ حينها 9 سنوات، تضمنت قصة خيالية وطلباً بإعادة الرسالة إلى منزلها.

وأوضح كوترمان أنه نشر صورة الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أملاً في الوصول إلى صاحبتها، ليتبين لاحقاً أن المنشور وصل إلى شقيقتها أليسون سبنسر، التي أكدت أن لوري أمْلت عليها الرسالة قبل أن تطلقا الزجاجة من شاطئ أوشن سيتي.

وأشار كوترمان إلى أن لوري بلير توفيت عام 2019، كما اكتشف أن تاريخ ميلاده يتزامن مع تاريخ ميلادها، ما أضفى على القصة بعداً إنسانياً خاصاً.

وأرسَل كوترمان الرسالة إلى شقيقة لوري، التي قررت وضعها في إطار وعرضها في منزلها، معتبرة أن عودة الرسالة بعد كل هذه السنوات تحمل قيمة عاطفية كبيرة.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة الرسائل داخل الزجاجات، التي ظلت عبر الزمن وسيلة نادرة للتواصل بين أشخاص تفصل بينهم المسافات والسنوات.