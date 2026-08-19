كلود يتيح إدارة رسائل Gmail وإرسالها نيابة عن المستخدم

واشنطن-سانا

وسعت شركة «أنثروبيك» قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي «كلود» ليتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإعادة توجيهها عبر «Gmail» نيابة عن المستخدم، دون الحاجة إلى طلب موافقته على كل رسالة، عند تفعيل إعداد الإرسال التلقائي.

وذكر موقع «Digital Trends» التقني اليوم الأربعاء، أن الميزة تأتي ضمن تكامل «كلود» مع خدمات «Google Workspace»، الذي يتيح للمستخدمين التعامل مع «Gmail» و«Google Calendar» و«Google Drive» من خلال المساعد.

وأصبح بإمكان المستخدم مطالبة «كلود» بالرد على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، ليقوم المساعد بصياغة الرد وإرساله مباشرة، كما يستطيع إعادة توجيه الرسائل، ما يوسع نطاق مهامه من تلخيص البريد واقتراح الردود إلى تنفيذ إجراءات فعلية داخل صندوق الوارد.

وتظل الموافقة اليدوية هي الإعداد الافتراضي، فيما يمكن للمستخدم اختيار السماح لـ«كلود» بإرسال الرسائل تلقائياً دون طلب تأكيد في كل مرة، كما يستطيع مسؤولو حسابات «Team» و«Enterprise» تحديد ما إذا كان بإمكان أعضاء فرقهم تفعيل هذا الخيار.

وتتوفر الميزة الجديدة حالياً للمشتركين في خطط «كلود» المدفوعة، مع اختلاف إعدادات الصلاحيات والموافقة بحسب نوع الحساب.

ويعكس هذا التطور انتقال مساعدات الذكاء الاصطناعي من تقديم المعلومات واقتراح الإجراءات إلى تنفيذ بعض المهام مباشرة نيابة عن المستخدم، وهو توجه يرتبط بتطور ما يعرف بـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي».