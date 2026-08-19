يوتيوب تعتمد آلية جديدة لاحتساب مشاهدات الفيديو اعتباراً من 24 آب

واشنطن-سانا

أعلنت منصة «يوتيوب» تغيير آلية احتساب مشاهدات الفيديو، حيث تُسجل المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، من دون اشتراط مدة زمنية محددة للمشاهدة، وذلك اعتباراً من 24 آب الجاري.

وأوضحت المنصة في بيان بشأن التغيير، نقلته أمس الثلاثاء، أن الآلية الجديدة التي كانت مطبقة على مقاطع «Shorts» ستشمل الفيديوهات الطويلة والبثوث المباشرة، في خطوة تهدف إلى توحيد طريقة احتساب المشاهدات لمختلف أنواع المحتوى على المنصة.

وبموجب النظام الجديد، سيصبح بدء تشغيل الفيديو كافياً لتسجيل مشاهدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد المشاهدات الظاهرة لبعض المقاطع مقارنة بالآلية السابقة، كما سيتغير حقل عدد المشاهدات في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ«يوتيوب» ليتوافق مع آلية الاحتساب الجديدة، فيما ستتاح البيانات وفق الطريقة السابقة تحت اسم Engaged Views ضمن أدوات التحليلات المخصصة لصناع المحتوى.

وأشارت المنصة إلى أن توحيد آلية القياس سيتيح لصناع المحتوى مقارنة أداء أنواع الفيديو المختلفة بصورة أكثر وضوحاً، إلا أن ارتفاع عدد المشاهدات لا يعني بالضرورة أن المستخدمين قضوا وقتاً أطول في مشاهدة المحتوى.

وسيظل مقياس Engaged Views مهماً لتحديد عدد المشاهدين الذين واصلوا مشاهدة الفيديو بعد بدء تشغيله، إلى جانب مؤشرات أخرى مثل مدة المشاهدة ومستوى التفاعل، لتقييم مدى وصول المحتوى إلى الجمهور وفاعليته.

ويأتي التغيير في إطار مساعي «يوتيوب» إلى توحيد مقاييس المشاهدة عبر المنصة، فيما يتوقع أن تتضح آثاره الفعلية على أرقام المشاهدات بعد بدء تطبيق الآلية الجديدة في 24 آب الجاري.