اختبارات تحاكي الألعاب الإلكترونية قد تساعد في الكشف المبكر عن الاكتئاب

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن اختبارات بسيطة تحاكي الألعاب الإلكترونية قد تساعد الأطباء على الكشف عن الاكتئاب وتقييم شدته، من خلال رصد أنماط سلوكية محددة لدى الأشخاص أثناء أداء مهام تفاعلية.

وذكر موقع «نو ريدج» الأمريكي المتخصص بالأخبار العلمية والصحية اليوم الأحد، أن باحثين من جامعة نيويورك أجروا اختبارات على المشاركين تضمنت لعبتين، طلب منهم في الأولى جمع التفاح من أشجار يتراجع إنتاجها مع كل عملية حصاد، ولاحظ الباحثون أن المشاركين المصابين بالاكتئاب كانوا ينتقلون من شجرة إلى أخرى بسرعة أكبر من الأصحاء.

وفي اللعبة الثانية، طُلب من المشاركين ترتيب وجبات خفيفة وفق أسعارها، ثم عرضت عليهم بتشكيلات مختلفة، فتبين أن الأشخاص الأصحاء كانوا يعدلون ترتيبهم استجابة للتغيرات، بينما أظهر المصابون بالاكتئاب ميلاً أكبر إلى الإبقاء على الترتيب نفسه.

وأوضح الباحثون أن الاختبار الأول قد يعكس فقدان المتعة أو الدافعية، وهو من الأعراض الرئيسية للاكتئاب، في حين يكشف الاختبار الثاني عن صعوبة التكيف مع المتغيرات وجمود أنماط التفكير، مشيرين إلى وجود ارتباط وثيق بين سرعة انتقال المشاركين بين الأشجار وشدة أعراض الاكتئاب لديهم.

وقال الدكتور بول غليمتشر، المشرف على الدراسة: إن هذه الاختبارات توفر مؤشرات سلوكية تساعد على فهم ما يحدث لدى المصابين بالاكتئاب، وقد تشكل مستقبلاً أداة مساعدة للأطباء في الكشف المبكر عن المرض ومتابعة تطوره بصورة أكثر موضوعية.

والاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع يؤثر في المزاج والتفكير والسلوك، ويتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام والمتعة بالأنشطة المعتادة، وقد يصاحبه اضطراب النوم أو الشهية والتعب وصعوبة التركيز والشعور بانعدام القيمة، وتختلف شدته وأعراضه من شخص إلى آخر، إلا أنه من الاضطرابات القابلة للعلاج.