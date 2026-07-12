تقنية روسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض النباتات

أمراض النبات تقنية روسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض النباتات

موسكو-سانا

طور باحثون روس نظاماً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض النباتات من خلال تحليل صور الأوراق، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي بتقنيات رقمية تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين إنتاجية المحاصيل.

وذكرت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا على موقعها الرسمي أول أمس، أن باحثيها نجحوا في تطوير نموذج يعتمد على الشبكات العصبية، يتميز بقدرته على التعامل مع اختلاف ظروف الإضاءة والخلفيات وزوايا التصوير، محققاً دقة في تشخيص أمراض النباتات تجاوزت 93 بالمئة.

وأوضح الباحثون أن النظام يراعي الخصائص المميزة لكل محصول زراعي، ويحلل درجة اخضرار الأوراق والعلامات المرتبطة بالأمراض، ما يعزز دقة التشخيص مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تتأثر بظروف التصوير في الحقول.

وأكدت رئيسة الجامعة أليفتينا تشيرنيكوفا أن هذا الابتكار يمكن أن يشكل أساساً لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية وخدمات رقمية تساعد المزارعين على اكتشاف أمراض النباتات بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من خسائر المحاصيل.

ويأمل الباحثون أن يسهم النظام الجديد في تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، من خلال توفير أدوات دقيقة للكشف المبكر عن الأمراض، ودعم الإدارة المستدامة للإنتاج الزراعي.

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