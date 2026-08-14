دراسة تكشف بروتيناً يساعد طفيلي التوكسوبلازما على الاستقرار في الدماغ

واشنطن-سانا

كشف باحثون من معهد وايتهيد ومعهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا بروتيناً يساعد طفيلي التوكسوبلازما غوندي (Toxoplasma gondii) على مقاومة الإجهاد التأكسدي والبقاء داخل خلايا الدماغ خلال مرحلة العدوى المزمنة، ما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف الطفيلي.

وذكر الموقع الإخباري لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT News في تقرير عن الدراسة أول أمس أن البروتين المعروف باسم TgPRO يساعد الطفيلي على التكيف مع الظروف القاسية التي يواجهها داخل الخلايا، ولا سيما عند تجمع أعداد كبيرة منه وما يرافق ذلك من نقص في العناصر الغذائية وتراكم الفضلات وارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي.

وأظهرت الفحوص الجينية التي أجراها الباحثون أن فقدان بروتين TgPRO يؤدي إلى زيادة تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية داخل الطفيلي، بالتزامن مع تراجع كفاءة الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ما يضعف قدرة الطفيلي على النمو ومنافسة الطفيليات الأخرى.

وبيّنت التجارب أن البروتين يرتبط بجزيئات RNA ويسهم في تنظيم عمليات خلوية مرتبطة باستخدام العناصر الغذائية ووظيفة الميتوكوندريا وتكوين مركبات الحديد والكبريت الضرورية لعمل عدد من الإنزيمات.

وعندما خفّض الباحثون مستوى الأكسجين في البيئة المحيطة بالطفيلي، تراجع الإجهاد التأكسدي واستعادت الطفيليات التي تفتقر إلى البروتين جزءاً من قدرتها على النمو، ما يشير إلى دور TgPRO في مساعدتها على مواجهة الظروف المؤكسدة.

واختبر الباحثون دور البروتين لدى الفئران أيضاً، وأظهرت النتائج أن الحيوانات المصابة بطفيليات تفتقر إلى TgPRO تكون لديها أكياس نسيجية أصغر في الدماغ مقارنة بالحيوانات المصابة بطفيليات تحتوي على البروتين الوظيفي، ما يعزز أهمية البروتين في استمرار العدوى المزمنة.

وأشار الباحثون إلى أن تعطيل المسارات التي ينظمها TgPRO قد يجعل الطفيلي أكثر عرضة للعلاجات التي تعتمد على إحداث الإجهاد التأكسدي، ما يجعل البروتين هدفاً محتملاً لتطوير أدوية جديدة، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث قبل إمكان الاستفادة منه علاجياً لدى البشر.

وتعد التوكسوبلازما من الطفيليات واسعة الانتشار، وغالباً ما تمر العدوى لدى الأشخاص الأصحاء من دون أعراض خطيرة، بينما قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة، وفي مرحلة العدوى المزمنة، يمكن للطفيلي أن يستقر داخل خلايا الدماغ والعضلات على شكل أكياس نسيجية.