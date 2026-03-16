أزهار برية تتفتح في وادي الموت الأمريكي للمرة الأولى منذ نحو عقد

واشنطن-سانا

تشهد منطقة منتزه وادي الموت الوطني في الولايات المتحدة تفتحاً غير اعتيادي للأزهار البرية الملونة، في ظاهرة تُعد الأولى منذ نحو عشرة أعوام، وذلك بعد موسم شتوي شهد هطول أمطار غير معتاد في هذه المنطقة الصحراوية القاحلة.

وذكرت شبكة CNN أن الأراضي المعروفة عادة بجفافها وارتفاع درجات الحرارة، تحولت إلى بساط من الألوان مع ازدهار أعداد كبيرة من النباتات الصحراوية، في مشهد لم تشهده المنطقة بهذا الزخم منذ عام 2016، نتيجة ظروف مناخية استثنائية سمحت لبذور بقيت كامنة لسنوات بالإنبات والتفتح.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية جذبت أعداداً متزايدة من الزوار لمتابعة هذا المشهد الفريد، المتوقع أن يستمر لأسابيع محدودة قبل أن تذبل النباتات مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتُعد هذه الظاهرة من المشاهد الطبيعية النادرة في المناطق الصحراوية، إذ تسهم الأمطار الموسمية أحياناً في إحياء بذور النباتات الكامنة لتزهر لفترة قصيرة.

ويُعتبر وادي الموت الوطني من أكبر المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، ويقع في صحراء موهافي شرق ولاية كاليفورنيا، ويمتد جزء منه إلى ولاية نيفادا، وتشتهر المنطقة بمناخها الصحراوي القاسي ودرجات الحرارة المرتفعة، كما تضم أدنى نقطة في أمريكا الشمالية في حوض بادووتر، ما يجعلها من أكثر المناطق جفافاً وحرارة في العالم.