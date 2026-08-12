سائق بريطاني يسجل رقماً قياسياً بسيارة تعمل بالهيدروجين في الولايات المتحدة

لندن-سانا

سجل السائق البريطاني آندي غرين رقماً قياسياً جديداً في فئة السيارات التي تعمل بالهيدروجين خلال تجربة سرعة أجريت على مضمار بحيرة بونفيل المالحة في ولاية يوتا الأمريكية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته في تحطيم الأرقام القياسية.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الأربعاء عن غرين البالغ من العمر 64 عاماً أن الرقم الجديد حصل على اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات؛ الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، مشيرة إلى أن الإنجاز يأتي بعد مسيرة طويلة للسائق البريطاني الذي سبق أن سجل رقماً قياسياً عالمياً بكسر حاجز الصوت.

وقاد غرين سيارة من تصنيع شركة «جي سي بي» البريطانية، مزودة بمحركين يعتمدان على احتراق الهيدروجين، وتبلغ قوتهما الإجمالية نحو 1600 حصان.

وأجريت محاولة تسجيل الرقم على سطح بحيرة بونفيل المالحة التي تتميز بمسطحاتها الملحية الواسعة والمستوية، ما يجعلها موقعاً مناسباً لاختبارات السرعة ومحاولات تسجيل الأرقام القياسية.

وسبق لغرين أن سجل عام 1997 رقماً قياسياً عالمياً بكسر حاجز الصوت، كما حقق عام 2006 رقماً قياسياً بسيارة تعمل بالديزل.