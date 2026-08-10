دراسة: إضافة عصير الفاكهة إلى النظام الغذائي قد تخفف أعراض الاكتئاب

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن إضافة كوب يومي من عصير الفاكهة الطبيعي 100 بالمئة أو مشروب الفاكهة المخفوق إلى نظام غذائي صحي، قد ترتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب لدى البالغين الذين يتناولون كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات.

وذكر موقع ساينس ديلي العلمي أمس الأحد أن الدراسة العشوائية استمرت أربعة أسابيع وشملت 42 مشاركاً، جرى توزيعهم على ثلاث مجموعات، طلب من مجموعتين منها رفع استهلاكهما من الفاكهة والخضراوات إلى خمس حصص يومياً، مع إضافة كوب من عصير الفاكهة أو مشروب الفاكهة المخفوق إلى النظام الغذائي لإحدى المجموعتين.

وأظهرت النتائج المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية (British Journal of Nutrition) أن المشاركين الذين تناولوا العصير أو المشروب المخفوق إلى جانب الفاكهة والخضراوات الكاملة، سجلوا انخفاضاً في درجات أعراض الاكتئاب مقارنة بالمجموعة الضابطة، بلغ 2.52 نقطة على مقياس من 27 نقطة.

كما ارتفع استهلاك الألياف لدى مجموعتي التدخل بنحو 8 إلى 10 غرامات يومياً، فيما لم ترصد الدراسة خلال فترة المتابعة آثاراً سلبية على مؤشرات الصحة الأيضية لدى المشاركين الذين تناولوا العصير أو المشروبات المخفوقة.

وقيّم الباحثون الحالة المزاجية للمشاركين باستخدام استبيانات معتمدة لقياس أعراض الاكتئاب والقلق، بهدف رصد التغيرات التي طرأت على حالتهم النفسية خلال فترة الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة الأولية تحتاج إلى مزيد من البحث وعلى عينات أكبر ولفترات أطول للتحقق من العلاقة بين زيادة استهلاك الفاكهة ومشتقاتها وتحسن أعراض الاكتئاب.

وتوصي الإرشادات الغذائية في عدد من الدول بتناول الفاكهة والخضراوات يومياً ضمن نظام غذائي متوازن، نظراً لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية قد تسهم في دعم الصحة العامة.