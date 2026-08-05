النمسا وسلوفاكيا تسجلان أعلى درجة حرارة في تاريخهما

فيينا-براتيسلافا-سانا

سجلّت النمسا وسلوفاكيا المجاورة اليوم الأربعاء، حرارة قياسية تخطت 41 درجة مئوية في ظلّ موجة الحرّ القياسية التي تجتاح وسط أوروبا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في النمسا قولها في بيان: إنه “تم تسجيل 41,2 درجة مئوية في “باد دويتش-ألتنبورغ” شرق البلاد، “مشيرة إلى أنها “بذلك تخطّت درجة الحرارة التي سجلت أمس في العاصمة فيينا بحدود 41 درجة مئوية”.

وبحسب وكالة الأرصاد سجلت النمسا رابع أكثر شهر تموز حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%.

وفي سلوفاكيا وبحسب بيان صادر عن المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية والمائية شهدت بلدة “كامينيكا ناد هرونوم” الواقعة جنوب غرب البلاد 41,4 درجة مئوية، محطّمة بذلك الرقم القياسي المسجّل فيها في حزيران الماضي بمستوى 41,3 درجة”.

وتأتي هذه الحرارة القياسية في ظلّ موجة الحرّ الشديدة التي تخنق مناطق في أوروبا والتي جاءت مبكرة هذا العام محطمة أرقاماً قياسية وأودت بحياة المئات وكبدت خسائر بالمليارات وسط تحذيرات من خبراء بأن القارة باتت الأسرع احتراراً في العالم.