باحثون روس يطورون خبزاً غنياً بالبروتين لدعم التحكم بالوزن وتحسين الأيض

موسكو-سانا

طوّر باحثون روس نوعاً جديداً من الخبز الغني بالبروتين والألياف، في خطوة تهدف إلى المساعدة في تحسين عمليات التمثيل الغذائي، ودعم التحكم بالوزن لدى الأشخاص المصابين باضطرابات الأيض.

وذكرت قناة سانت بطرسبرغ التلفزيونية، أمس الأحد، أن علماء من المركز الفيدرالي الروسي للبحوث في مجال التغذية والتكنولوجيا الحيوية ابتكروا الخبز باستخدام مزيج من دقيق القمح الكامل ودقيق الحنطة السوداء الخضراء ونخالة الشوفان وبروتين دوار الشمس، إلى جانب مكونات تعزز محتواه من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

وأوضح الباحثون أن التركيبة الجديدة صُممت لدعم تحسين التمثيل الغذائي، مشيرين إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين قد تسهم في تقليل الدهون، ولا سيما دهون البطن، وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تحسين التحكم بعمليات الأيض لدى المصابين بداء السكري من النمط الثاني.

ونقلت القناة عن الدكتورة يوليا فرولوفا، من المركز، قولها: إن هذا النوع من الخبز قد يشكل جزءاً من نظام غذائي مخصص للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي، إلى جانب الالتزام بالتوصيات الطبية والغذائية.

ولا يزال الخبز قيد التقييم في تجارب سريرية تُجرى في عيادات متخصصة بمشاركة مرضى مصابين بمتلازمة الأيض، تمهيداً لتقييم فعاليته، وإمكانية توسيع استخدامه بعد استكمال الدراسات اللازمة.