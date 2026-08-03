علماء يكتشفون نوعاً جديداً من الأسماك الشفافة داخل كهف في ولاية ألاباما

واشنطن-سانا

اكتشف علماء أمريكيون نوعاً نادراً من الأسماك داخل كهف معزول في ولاية ألاباما، يتميز بغياب العينين واللون وشفافية الجلد، في اكتشاف قد يضيف نوعاً جديداً إلى قائمة الكائنات المائية النادرة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أمس الأحد، أن الدكتور ماثيو نيميلر من جامعة ولاية أوهايو عثر على السمكة خلال استكشافه كهف “بوبكات” بالقرب من مدينة هانتسفيل، مشيراً إلى أن خصائصها الفريدة دفعت الباحثين إلى اعتبارها نوعاً جديداً لم يسبق تسجيله.

وأوضح العلماء أن السمكة لا تمتلك صبغات لونية أو عينين، ويتميز جسمها بجلد شفاف يكشف أجزاء من بنيتها الداخلية، إضافة إلى حدبة على الظهر وشكل رأس يختلف عن أنواع أسماك الكهوف المعروفة.

وأطلق الباحثون على السمكة اسم “سمكة الكهف الشيطانية”، في إشارة إلى مظهرها غير المألوف المستوحى من شخصية خيالية، مؤكدين أن شفافية جلدها قد تساعدها على التكيف مع بيئتها المظلمة داخل الكهف.

ولم تُرصد هذه السمكة حتى الآن إلا في هذا الموقع، ما يجعلها من الأنواع شديدة الندرة، ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يبرز احتمال وجود كائنات أخرى غير معروفة في البيئات المعزولة.